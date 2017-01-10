Журналист, освещавший тему контрабанды в "серой зоне" и расстрела группы Эндрю на Луганщине, покинул Украину из-за угроз

10.01.2017 19:48

Журналист, работавший над освещением темы расстрела сводной мобильной группы "Счастье" Андрея Галущенко ("группы Эндрю") Алексей Бобровников сообщил, что уехал из Украины из-за угроз, пишет "Интерфакс".

"Месяц назад я уехал из Украины", - написал он на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

"Объясню для начала причины своего отъезда. С первых дней расследования, посвященного "серой зоне", а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко, мне начали поступать угрозы физической расправы. Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках", - сообщил А.Бобровников.

Журналист связывает события, которые происходили вокруг него и могли уничтожить его физически, с делом А.Галущенко, убитого 2 сентября 2015 года неподалеку от города Счастье в Луганской области. По его словам, подобные угрозы получали и другие люди, задействованные в изучении процессов торговли с оккупированными территориями.

"Вероятно, именно поэтому угрозы в свой адрес я продолжал получать даже после того, как прекратил активную работу в "серой зоне ", – отметил А.Бобровников.

Он отметил, что в общей сложности ему поступало 5 предупреждений.

Напомним, 2 сентября 2015 года вблизи Счастья (Луганская обл.) была расстреляна сводная мобильная группа, погибли два человека – волонтер Эндрю и сотрудник фискальной службы, четыре человека были ранены.

Тогдашний глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что к расстрелу сводной мобильной группы причастны военнослужащие одного из подразделений Вооруженных сил Украины, которые покрывают контрабанду товаров через линию разграничения в этом районе, в частности 92-й ОМБ.

Директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что мобильную группу близ Счастья подорвали из засады, и подчеркнул, что к обстрелу может быть причастен "кто-то из своих".

Командир 92-й ОМБ Виктор Николюк отверг обвинения в адрес бригады, заявив, что ей намеренно портят репутацию, однако имена заказчиков не могут быть озвучены, пока идет следствие. По его словам, кампания по дискредитации имеет сразу несколько целей: поссорить армию с гражданскими патриотами, снизить уровень взаимопомощи, а также разорвать консолидацию усилий волонтеров.

Краматорский горсуд арестовал демобилизованного старшину отдельной разведроты 92-й ОМБ Александра Свидро (Змея) по подозрению в расстреле мобильной группы в т.н. серой зоне под Счастьем по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами).

14 февраля 2016 года военная прокуратура сил АТО задержала демобилизованного бойца разведроты Павла Долженко (позывной "Крым") по подозрению в расстреле сведенной мобильной группы в т.н. серой зоне под Счастьем.