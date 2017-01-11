Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января

11.01.2017 11:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января

10 января линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 22,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств., сообщаетт пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Так, КПВВ «Майорское» пересекли 5600 человек и 800 транспортных средств, «Марьинку» – 6145 человек и 1190 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4340 человек и 920 транспортных средств, «Гнутово» – 2960 человек и 670 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3410 человек.
Утром 11 января в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:
«Майорское» – 70/120;
«Марьинка» – 200/150;
«Новотроицкое» – 15/45;
«Гнутово» – 120/60.



Теги: Донбасс, транспорт, пункт пропуска
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх