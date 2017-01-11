Ситуация в пунктах пропуска сегодня 11 января

11.01.2017 11:54

10 января линию разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда пересекли 22,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств., сообщаетт пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Так, КПВВ «Майорское» пересекли 5600 человек и 800 транспортных средств, «Марьинку» – 6145 человек и 1190 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4340 человек и 920 транспортных средств, «Гнутово» – 2960 человек и 670 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3410 человек.

Утром 11 января в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 70/120;

«Марьинка» – 200/150;

«Новотроицкое» – 15/45;

«Гнутово» – 120/60.