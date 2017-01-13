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Большинство людей на оккупированном Донбассе не сепаратисты, а заложники - Тука
Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал "Обозревателю" о том, когда закончится война, вернет ли Украина оккупированный Донбасс и в чем главная ошибка украинской власти по отношению к жителям Донецка и Луганска.
Замминистра уверен в том, что оккупированная часть Донецкой и Луганской областей обязательно вернется в состав Украины, но не в наступившем году.
"Думаю, что в этом году эти территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что нам удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта. То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония", - заявил Тука.
Чиновник акцентировал внимание на ошибки украинской власти по отношению к жителям Донбасса.
"Украина вернет не только территории, но и людей, наших граждан. Потому что территории без них – пустыня. Сценариев может быть несколько. И все могут быть разными. Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях – заложники", - отметил замминистра.
На вопрос журналиста "Как долго будет продолжаться война на Донбассе", Тука сказал, что "год-полтора мы будем наблюдать за таким положением вещей. Затем выиграем войну и будем постепенно возвращать наших людей".
Фото: www.unian.net/
Теги: Украина, Донбасс, война, люди, территория, возвращение, состязания
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