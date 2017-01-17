Участники Приднепровской хоккейной лиги посетили фабрику «Конти»

17.01.2017 13:30

14-15 января на дружковской арене "Альтаир" состоялись матчи 6-го тура Приднепровской хоккейной лиги – всеукраинского детского соревнования по хоккею, среди команд 2006 года рождения.

В дружковском этапе приняли участие пять команд – столичная «Льдинка», харьковские «Дружба» и «Харьков», а также два представителя ДЮСШ ХК "Донбасс" – "Донбасс 2006" Донецк и "Донбасс-2 2006" Дружковка.

Все команды, принимающие участие в этапе, порадовали своих болельщиков динамичными, увлекательными хоккейными поединками.

В свою очередь, хоккейный клуб "Донбасс" подготовил сюрприз для юных спортсменов, организовав экскурсии на кондитерскую фабрику "Конти" в Константиновке.

Юные хоккеисты остались в восторге от представленной возможности, ведь практически все из них раньше никогда не видели, как изготавливаются их любимые лакомства. В рамках экскурсии работники завода рассказали о производственном процессе конфет и, что самое главное для участников, дали попробовать ароматные кондитерские изделия.

"Была по-настоящему интересная экскурсия, в которой дети и взрослые узнали много нового. Что говорить о малышах, если даже родители, разинув рот следили за технологией производства. Все прошло замечательно", - сказала Ольга, мама одного из воспитанников киевской "Льдинки".

Еще одним сюрпризом стали сладкие подарки от компании "Конти" для всех участников экскурсий.

"Нас очень хорошо встретили, мне понравилась фабрика. По ходу экскурсии нам раздавали вкусные угощения и показывали производственный процесс. Мне все понравилось", - отметил юный хоккеист Ричард.