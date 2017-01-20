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Вечерние огни и "совок" вперемешку с "лихими 90-ми" - оккупированный Донецк (ФОТО)
Процветающая барахолка, постоянная пропаганда, гастрономы и кофейни со Сталиным – всё это сочетается в неподконтрольном Донецке с огромным количеством иллюминации на главной площади города. Как сейчас выглядит центр города и чем живут его жители – в материале донецкого блогера Станислава Васина на сайте "Радио Свобода".
Вечером центр Донецка утопает в огнях, тогда как днём город окунается во тьму советских времён вперемешку с "лихими 90-ми".
"Если в тёплое время года центр Донецка находится на бульваре Пушкина – с его живой музыкой, ресторанами, огненными шоу, то новогодние праздники перемещают скопление людей несколько ниже, на площадь Ленина.
Сейчас большая часть пропагандистских фото из Донецка выкладывается боевиками именно с этой части города, которую действительно украсили большим количеством иллюминации.
На самой площади размещается главная ёлка Донецка, слева от которой блестит огнями фонтан, а справа – украшенный разноцветными фонарями сквер.
Такой же праздник огней можно встретить и у драмтеатра, а также на небольшом участке бульвара Пушкина сразу за самим театром.
Вечерами в этих местах достаточно многолюдно, чего не скажешь о других частях города: к восьми вечера пустеет даже бульвар, не говоря уже про абсолютно пустом мосте в парке Щербакова и редких прохожих в самом парке.
А вот днём Донецк превращается в смесь советских времён и 90-х годов. Пейзажи здесь не столь радужны: большая часть пострадавших от войны учреждений стоит закрытой. Однако отдельные отремонтированы. К числу таких относится и Донецкий городской молодёжный центр (ДГМЦ), в котором был пожар из-за обстрела.
Теперь главный вход и окна заложены кирпичами, зато сам центр украшает красная надпись "С.С.С.Р.".
А стадион "Донбасс-Арена", тоже пострадавший от обстрела, теперь используется под склады для гуманитарной помощи от Рината Ахметова: именно сюда заходят караваны торговых фур.
У троллейбусных и трамвайных остановок можно обнаружить привычную для 90-х картину: стариков, которые продают значки, советские вазы, монеты и книги.
Здесь же в большом количестве комиссионные магазины и товары из "братской" группировки "ЛНР". Что удивительно: бренд "луганское бельё" на выцветшей рекламной фотографии никого не смущает. Равно как и продающийся в местных ларьках суррогат алкоголя, который пытаются выдать за водку с обязательным специфичным названием, вроде "Владимирка", "Путинка" или "Русские перцы".
По-прежнему процветает бизнес с обналичиванием банковских карт и денежными переводами. При этом курс гривны к рублю в Донецке теперь 1:2.
Не исчезает из города и пропаганда. Почти на каждой улице есть билборд от так называемых "министерств" или лично Захарченко, или "Ташкента", которые поздравляют дончан с новогодними праздниками.
Сам же общественный транспорт пестрит пропагандой о достижениях группировки "ДНР" и военной рекламой, в которой призывают вступать на военную "службу по контракту".
Большая часть небольших продуктовых магазинов из маркетов вновь превратилась в гастрономы, а "Южный" автовокзал и прилегающая к нему территория и вовсе стали центром скопления боевиков, которые постоянно прибывают в Донецк именно через эти "ворота".
В районе автовокзала большое количество легковых авто с российскими номерами или номерами образца группировки "ДНР". Часто российские автомобили припаркованы у магазинов, продающих военную форму и снаряжение, вроде "Партизана" по Университетской. Такой бизнес также пользуется неплохим спросом.
Фото: www.radiosvoboda.org/
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР
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