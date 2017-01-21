Дончан завалили просроченными российскими продуктами по бешеным ценам

21.01.2017 16:29

​У жителей оккупированного российскими военными Донецка появилась очередная большая проблема, связанная с рисками для здоровья. Дело в том, что Россия резко увеличила поставки просроченных продуктов на Донбасс - в магазинах и на рынках люди массово сообщают об обнаружении просроченных товаров.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные жителей города, передает "Диалог".