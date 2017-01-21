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Дончан завалили просроченными российскими продуктами по бешеным ценам
21.01.2017 16:29
У жителей оккупированного российскими военными Донецка появилась очередная большая проблема, связанная с рисками для здоровья. Дело в том, что Россия резко увеличила поставки просроченных продуктов на Донбасс - в магазинах и на рынках люди массово сообщают об обнаружении просроченных товаров.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные жителей города, передает "Диалог".
Местные утверждают, что просроченные продукты встречаются очень часто, при этом просрочка может составлять до 2 лет. Местные "органы власти" всячески пытаются умолчать шокирующие факты обнаружения опасных для жизни продуктов, однако дончане утверждают, что чаще всего просроченная продукция везется на Донбасс из России.
Жители Донецка сильно взволнованны и теперь пытаются предотвратить факт покупки просроченной еды, читая срок годности и пытаясь выяснить происхождение продуктов в магазинах.
Также местные жители сообщают и о значительном росте цен на продукты:
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Россия, Донбасс, продукты, срок годности, ДНР, поставки
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