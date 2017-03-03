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В "ДНР" появились проблемы с поставками продуктов питания
Ситуация в так называемой "ДНР" ухудшается с каждым днём. С тех пор, как на востоке Украины начались боевые действия, количество поставляемых на территорию "ДНР" пищевых товаров сократилось в несколько раз. Кроме того, закрылись многие "местные" предприятия, способные производить продукты питания.
Об этом на "Острове" пишет блогер Максим Журналов.
"За время своего правления Захарченко неоднократно заявлял о том, что производительность заводов только улучшилась с тех пор, как на частичной территории Донбасса украинская власть сменилась на власть "ДНР".
На деле получается совсем по-другому. Хлеб, молоко, мясо, рыба – все эти простые продукты не доступны многим жителям "ДНР". Более того, заводы, специализирующиеся на производстве определенной продукции, не производят в месяц столько тонн продуктов на душу населения, сколько заявлено в прожиточном минимуме РФ или Украины.
Известно также, что частично эта продукция реализуется на территории России. Бизнесмены РФ нашли легкий способ развивать бизнес, при этом не выплачивая необходимые налоги маленькой стране "ДНР". Фактически, это что-то, вроде оффшорных фирм.
Теперь о самом главном. Осенью прошлого года РФ уменьшила количество гуманитарной помощи для "ДНР". Это связано с различными экономическими проблемами России – нестабильность рубля, выборы в Америке, санкции и т. д. Тогда же поднялись и цены на социальный хлеб в "ДНР".
Но долго ли это будет продолжаться, поскольку на сегодняшний день прослеживается тенденция к росту цен в "ДНР", а также уменьшение количества производимых продуктов на душу населения", - пишет блогер.
Фото: vesti-ukr.com/
Теги: Россия, Донбасс, продукты, ДНР, поставки
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