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Архив - Донецкая область

Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"

23.01.2017 17:38
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Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"

В Донецкой области задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, задержанный оказался уроженцем Псковской области РФ и еще в 2013 году приехал в Донецк на заработки.

"В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вступил в одно из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР". Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям", – рассказали в СБУ.

Как пояснил сам россиянин, он решил добровольно сдаться украинской власти из-за морально-психологического давления со стороны российских кураторов и непомерные денежные поборы. Продолжаются неотложные следственные действия.

 

Источник:  segodnya.ua



Теги: Россия, Донбасс, боевик, ДНР
 
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