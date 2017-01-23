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Обнищавший боевик из РФ не выдержал жизни в "ДНР"
В Донецкой области задержали гражданина России, который пытался перейти линию разграничения вне установленных пунктов пропуска вблизи поселка Оленевка. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, задержанный оказался уроженцем Псковской области РФ и еще в 2013 году приехал в Донецк на заработки.
"В середине 2015 года мужчина из-за финансовых трудностей вступил в одно из незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР". Он занимал должность дежурного пункта управления разведки, принимал доклады с наблюдательных пунктов боевиков и готовил справки главарям", – рассказали в СБУ.
Как пояснил сам россиянин, он решил добровольно сдаться украинской власти из-за морально-психологического давления со стороны российских кураторов и непомерные денежные поборы. Продолжаются неотложные следственные действия.
Источник: segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, боевик, ДНР
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