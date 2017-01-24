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Боевики "ДНР" сообщили об обнаружении "наблюдательного пункта корректировщика ВСУ"
Пропагандистка "ДНР" Марина Харькова уверяет, что боевики в Донецке обнаружили "лежку" якобы "наблюдателя от ВСУ", который мог корректировать огонь. Об этом она написала в своей очередной "сводке", сообщает "ДонПресс".
По словам Харьковой, схрон был обнаружен в обычной пятиэтажке — на чердаке. Дом находится в Киевском районе Донецка, на Партизанском проспекте.
Она рассказала, что в "лежке", обнаруженной подростками, случайно забравшимися на чердак, стояли две табуретки, накрытые теплым одеялом, и столик. На чердаке было проведено электричество.
"Корректировщик имел возможность через пролом в крыше следить за определенной территорией… „Лежка“ была немедленно обезврежена, теперь ведется поиск предполагаемого шпиона", — говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей восприняли эту информацию с иронией, отметив, что Харькова "всегда врет", и "лучше читать снизу вверх и справа налево".
"Бедный бомж, опять спальное место обустраивать", — написал один из комментаторов.
"Во время корректировки огня, корректировщик включал свет на чердаке, что помогало ему определять поточнее координаты", — иронизируют участники обсуждения.
""Лежка была обезврежена"-шо за чушь? На эту лежку бы ловили "УкрДРГ", а так — хату бомжа нашли какого то и радостей полные штаны", — пишут пользователи.
"Еще велосипедисты с планшетами ездят и беремнные бабушки маячки устанавливают", — добавил другой автор.
Орфография и стилистика комментариев полностью сохранены.
Фото: www.dialog.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, сепаратисты, наблюдение, боевики, корректировщик
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