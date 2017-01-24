Боевики поиздержались? Россия снова готовит гумконвои на оккупированный Донбасс

24.01.2017 07:35

Уже в январе в оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс отправится первая в 2017 году колонна "гуманитарной помощи МЧС". Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков, пишут российские СМИ,

"Скоро, уже в этом месяце", - заявил министр агентству ТАСС, отвечая на вопрос о сроках выдвижения автоколонны. При этом он заявил, что "план-график отправки колонн утвержден на полгода".

По словам Пучкова, "все организационные решения приняты, а документы отправлены на согласование с коллегами в Украине". Кроме того, организовано взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста, - добавил министр.

Пучков также уточнил, что колонна с "гуманитарной помощью будет отправлена сразу после того, как будут завершены все процедуры согласования", - говорится в сообщении.