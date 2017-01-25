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Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
Бюсты Ленина, репродукция сталинского портрета, фото советских актёров, а также огуречный лимонад и водка "Золото Жигулей" – всё это реалии одного из кафе Донецка. Ретро-кафе под названием "Оливье-80" предлагает своим клиентам в Донецке окунуться в атмосферу советского прошлого, которая и без того преобладает в так называемой "ДНР". При этом до начала военных действий кафе с классическим советским интерьером и меню в городе не было вообще. Как советская тема преломляется в кафе Донецка, и что именно подают в такого рода заведениях – в материале донецкого блогера Станислава Васина.
- В так называемой "ДНР" очень популярен тренд советского прошлого. Он обнаруживает себя в системе образования, в пропаганде, в дизайне продуктовых упаковок. Не отстаёт в этом смысле и сфера услуг: некоторые кафе и рестораны Донецка активно используют советскую тему для привлечения своих посетителей. Другие пытаются привлечь клиентов нестандартными надписями, которыми пестрит, например, кафе "Гурман" на бульваре Пушкина. "Приуныл? Прибухни!" - так звучит его лозунг, известный уже многим дончанам.
К числу же "советских" заведений относится кафе-бар с недвусмысленным названием "Наша Родина СССР", который находится недалеко от "Южного" автовокзала. Однако кроме самого названия и вывески в кафе не говорит ничего о советском прошлом: интерьер ничем не примечательный, равно как и меню.
Куда более экстравагантно выглядит кафе "Оливье-80", которое находится в подвальном помещении по улице Гурова.
Попадая сюда, сразу же окунаешься в атмосферу советского прошлого. Официанты одеты в специфичные для советских времён рубашки с застёгнутым на верхнюю пуговицу воротником; стены украшают бюсты Ленина, фотографии советских актёров, грамоты советских времён, а также репродукция портрета Иосифа Сталина.
Такая же стилизация сохраняется и в уборной, стены которой оклеены советскими газетами, а под потолком протянута верёвка с прищепками, на которой висят якобы только что полученные чёрно-белые снимки.
А вот меню в большинстве своём довольно разнообразное и не перенасыщено советскими атрибутами. К ним можно отнести лишь водку под названием "Золото Жигулей", компот и клюквенный морс, огуречный лимонад, "медовик из СССР" и, конечно же, оливье, которого здесь целых 6 видов: с лососем, креветками, курицей и прочими продуктами. Наиболее дорогим является "оливье "де люкс" с филейным лососем, порция которого стоит 230 рублей или чуть больше ста гривен.
Музыкальное сопровождение также далеко не советское. В "Оливье-80" звучат в основном западные исполнители, такие как Милен Фармер. Во время моего посещения публика здесь была небедной, и при мне за соседним столиком заказали несколько видов того же оливье с бутылкой шампанского, которое официант принёс в ведёрце со льдом. В целом сервис достаточно высокого уровня, и специфического советского хамства здесь не найти, равно как и качества советского общепита: блюда в "Оливье-80" действительно вкусные.
Фото: www.radiosvoboda.org/
Теги: Донецк, Донбасс, кафе, СССР, эпатаж, Оливье Мартинез, блогер
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