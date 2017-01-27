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Донбассу грозит экологическая катастрофа - Донецкая область может остаться без питьевой воды
Донецкой области грозит экологическая катастрофа в результате возможного обстрела фильтровальной станции "Ясиноватая" или фенольного завода в Новгородском. Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает 112.ua.
“Учитывая большое количество хлора на фильтровальной станции "Ясиноватая" и расположение фенольного завода в Новгородском, существует большой риск экологической и гуманитарной катастрофы. Это может, в конце концов, привести к тому, что вся Донецкая область останется без питьевой воды. Для того чтобы этот риск материализовался, достаточно лишь одного неудачного выстрела из артиллерии или миномета”, - заявил Хуг.
Хуг подчеркнул, что в указанных районах необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта, ведь "один неверный выстрел может привести к массовым болезням жителей Донецкой области".
Кроме химического завода и фильтровальной станции, также существует опасность экологической катастрофы в случае попадания снаряда в фекальные отстойники Бахмутского аграрного союза и возле Новолуганского.
Отметим, что на фенольном заводе сейчас хранятся опасные химические вещества жидких отходов в количестве 2706 куб. м, в том числе: фенол - 31,5 т, пиридин - 37,8 т, серная кислота - 1071 т. Кроме того, в шламонакопителе сохраняется 266325 тонн твердых отходов.
Фото: newsonline24.com.uа
Теги: Донбасс, Донецкая область, катастрофа, экология, ОБСЕ
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