Экологи бьют тревогу: «Донбасс придется отселять»

29.03.2018 13:20

Затопления подземными водами шахты «Юнком» в Донбассе, где хранятся радиоактивные отходы приведут к экологической катастрофе, передает donpress.com.

Эколог Ольга Денищук отметил, что пострадает вся страна, а людей из Донбасса нужно будет отселять. Она отметила: «На Донбассе сейчас существует 35 шахт, которые не функционируют и которым угрожает подтопление, когда просто отключают насосы, и уровень воды поднимается. Поэтому ситуация с шахтой «Юный коммунар», на которой были ядерные испытания в 1979 году, не является единичным случаем. Всего шахт, где хранятся радиоактивные отходы, по данным международных организаций, в Донбассе находится четыре.

Поднимаются шахтные воды, там могут быть радионуклиды. Когда эта вода поднимается выше, она попадает в горизонты, из которых вода используется для питья, для орошения. Затем она попадает в ближайшую реку — это бассейн реки Северский Донец, затем Дон и потом все это спустится в Азовское море. То, что пострадает Азовское море и жители, которые там живут — это однозначно».