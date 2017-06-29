Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён

29.06.2017 08:23

Промышленные Донетчина и Луганщина даже в мирное время были далеко не благополучны в экологическом смысле. Загрязнение окружающей среды разнообразными выбросами на устаревшем производстве здесь, как правило, зашкаливало, вследствие чего продолжительность жизни населения была в среднем меньше, чем в других регионах Украины. Война же и вовсе зажгла фитиль экологической бомбы Донбасса. И этот взрыв по своей мощности может затмить ужасы катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Для них это чужая земля»

Недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Юрий Грымчак провёл первое заседание межведомственной рабочей группы по анализу проблемных вопросов в экологической сфере и поиска путей их решения как на подконтрольной, так и неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, созданной приказом Министерства от 15 июня.

«Донецкая и Луганская области были и раньше зоной экологического бедствия, но боевые действия и бездумная деятельность на неподконтрольных Украины территориях, непонимание последствий, привели к катастрофе. Сейчас вопросы экологической безопасности «с той стороны» никого не волнуют вообще. Для них это чужая земля. Первое, что нам следует сделать, - это выстроить эффективную систему экологического мониторинга Луганской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Это даст нам возможность разработать эффективный план действий, включая период после восстановления полного контроля правительства Украины над территорией», - отметил Грымчак.

Ректор Государственной экологической академии последипломного образования и управления, заместитель председателя рабочей группы Александр Бондарь напомнил, что на Востоке есть «хвостохранилища» (комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых хвостами), которые закрыты дамбами. Если эти дамбы будут нарушены, случится катастрофа.

Ещё одна беда - почва, щедро «удобряемая» минами и снарядами. «Для сельскохозяйственных культур ситуация критическая. Взрывы снарядов - 82 мм, 120 мм, 152 мм, 220 мм - создают воронки до 2-3 метров. В результате взрыва разлетается 2000 осколков и перемешиваются с почвой, - подчёркивает Бондарь. - Нам нужна эффективная система информирования и оценки ситуации, мониторинга. Европейское экологическое агентство определяет, что в таких ситуациях должна быть чёткая система обмена информацией. Наша Академия имела необходимое оборудование в Донецке, но в 2014-м его принудительно забрали».

«Основная проблема - большой массив информации остался на неподконтрольных территориях, - признаёт представитель Управления Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов в Украине Иван Бочоришвили. - Мы планируем следующие три месяца работать над сбором информации. Важно понять, какой ситуация была до начала конфликта, и как на развитие ситуации повлияли боевые действия. Мы попробуем собрать максимальное количество данных и передать их людям, которые реально могут принимать решения».

Ситуация - взрывоопасна

На прошлой неделе на Донбассе побывал солидный «десант»: член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, замруководителя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Мария Ионова, члены Европейского парламента Петрас Аустрявичус и Анна Фотыга, послы Словении, Хорватии, Португалии в Украине. Высокопоставленные гости, в частности, посетили Авдеевку, приняв участие в заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Генеральный директор Авдеевского коксохима Муса Магомедов сообщил, что из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков предприятие испытывает значительную нехватку электроэнергии и технической воды. По его словам, эти проблемы требуют неотложного решения, ведь остановка предприятия АКХЗ грозит загрязнением многих окружающих водоёмов. Магомедов отметил, что завод вместе с областной властью ищут пути преодоления кризисной ситуации. В ближайшее время он сможет начать работать автономно, без поставок энергоносителей и воды с оккупированных территорий.

«Ситуация, которая возникла на Донбассе, спровоцирована, в первую очередь, российской агрессией. Европейское правительство может помочь восстановить некоторые объекты, однако никто достоверно не знает о масштабах бедствия на оккупированных территориях. Для этого нужно совместными усилиями Украины и Европы выработать определённый механизм мониторинга, ведь мы знаем, что оккупанты не уделяют никакого внимания проблемам экологии», - заявил Петрас Аустрявичус.

Лицемерная «забота»

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе раскритиковала «руководство» ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория, самопровозглашённая ДНР) за лицемерную «заботу» об объектах инфраструктуры.

Представители украинской стороны СЦЦК сообщили, что недавно СМИ ОРДО распространили информацию о возможной техногенной катастрофе в Торецке (бывший Дзержинск) в результате затопления двух неработающих шахт, расположенных вблизи линии соприкосновения. К такому выводу якобы пришла недавно созданная инспекция оккупантов по мониторингу и контролю безопасности предприятий и объектов, находящихся на территории, подконтрольной правительству Украины. «Довольно странная инспекция и достаточно циничная демонстрация «заботы» о судьбе жителей Торецка, если вспомнить, кто на самом деле виноват в возникновении угрозы такой катастрофы», - отмечается в сообщении.

Действительно, из-за затопления шахт имени Артёма и «Южной», на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей. И об этом неоднократно заявляло руководство украинской стороны СЦКК на различных форумах и в СМИ.

Но дело в том, что вода попадает в подземные выработки из-за повреждения участка водовода «Горловка-Торецк», возникшего вследствие обстрелов со стороны оккупантов. По подсчётам коммунальных служб Торецка, на землю ежедневно вытекает около 15 тыс. кубометров воды. «Заботливые инспекторы» из ОРДО почему-то не вспоминают об этом…

Кроме того, переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший посёлок Новгородское, затем попадёт в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, являющийся одним из немногих источников питьевой воды для жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения.

С начала 2017 года «Торецкий фенольный завод» отправил с десяток заявок на обеспечение безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Ситуация традиционна: украинская сторона предоставляет гарантии безопасности, а оккупанты - нет.

Опасность гидроудара

Одна из главных опасностей таится в уничтожении шахт, оставшихся в районах, контролируемых боевиками «ДНР» и «ЛНР». По данным Ирины Геращенко, семь из них полностью разрушены и не могут быть восстановлены.

«На оккупированных территориях находится 115 украинских шахт, на некоторых украдено и вывезено оборудование, некоторые подтоплены до критической черты и там нужно НЕМЕДЛЕННО откачать воду, иначе произойдёт непоправимое: оползни, загрязнение грунтовых вод, рек», - делится политик, отмечая, что международные эксперты готовы немедленно выехать на место беды и оказать помощь, но марионеточные «власти» псевдореспублик и их российские кураторы этого не позволяют.

В ОРДО продолжают ходить по лезвию ножа. Стало известно, что принято решение с 1 июля начать затопление шахт «Полтавская» и «Енакиевская» (ранее угольные предприятия входили в ГП «Орджоникидзеуголь», г. Енакиево), что приведёт к закрытию соседней шахты «Юный Коммунар».

Военный журналист, координатор группы «Информационное Сопротивление» Константин Машовец напоминает, что в 1979 году именно на этой шахте произведён атомный взрыв, по мощности сопоставимый с Хиросимой.

«На месте взрыва образовалась капсула диаметром 29 м, заполненная водой с цезием и стронцием. Это радиоактивные материалы с очень большим сроком полураспада. Сегодня «Юнком» уже практически затоплен шахтными водами. Он был самой опасной шахтой с точки зрения газонасыщенности, и этим атомным взрывом шахту пытались дегазировать. Но ничего у них не вышло. Взрыв, правда, потерял энергию на 100 м от эпицентра, потому что это был подземный взрыв. Однако последствия этого взрыва в геологическом отношении очень опасны, - подчёркивает военный журналист. - Это будет гидроудар по поверхности на Донбассе, сравнимый по силе с землетрясением в 3-4 балла. В результате - солончаки, сравнимые по безжизненности с северным Крымом».

По словам Машовца, возможно проседание на 15 тысячах квадратных километров. И это зацепит не только территорию Украины - аукнется и россиянам…

«Очень большую роль в этом сыграли именно военные действия. Предприятия закрылись, вышла из строя техника, которая совершала водоотлив. И это очень плохо. Грязная шахтная вода с высоким содержанием солей уже сейчас делает непригодной для питья 80% резервных источников питьевой воды в Донецкой области, - отмечает Машовец. - Всего с начала 19 века на Донбассе было прорыто 600 шахт с количеством до тысячи шахтных стволов - это такие глубокие дырки. Перед началом конфликта действовало 250 шахт. Сегодня уголь добывается из 130, причём две трети из них находятся на неподконтрольной нам территории. Плюс шахты-копанки. О них тоже не следует забывать. По одним данным, их количество достигает двух тысяч, по другим - шести. Так что Донбасс, по сути, представляет собой гигантский гидрогеологонасос, который выталкивает жёсткую техническую загрязнённую воду на поверхность с огромной силой, если водоотлив не производится (а он не производится). И такие гидроудары сопровождаются землетрясением по всему региону».

Эксперт подчёркивает, что Донбасс вырабатывал до 80% токсичных отходов Украины. На нём располагалось порядка четырёх тысяч вредных технологических производств.

«В той же Горловке, например, на «Стироле» химические отходы хранились в полуподземных хранилищах, - рассказывает координатор ИС. - И когда в 1988 году по трещинам с дождями и талой водой эти отходы пошли в горные выработки - спасатели гибли даже в гидроизолирующих костюмах. Токсичные жидкости их просто разъедали... А сейчас это всё уже четвёртый год находится под артиллерийскими обстрелами. Водоотводом и дегазацией никто целенаправленно не занимается. Представьте себе последствия!»

К тому же в регионе находится около 1350 терриконов. «И 350 из них уже сейчас горят внутри, - продолжает Машовец. - Огромная гора внутри разогревается до двух тысяч градусов - и там идёт химическая реакция сплава. Какие именно химические соединения и в какой пропорции в результате там образуются, можем только предполагать… Если эту войну не прекратить, последствия могут быть самые плачевные. Причём для России они будут куда более катастрофическими, чем для нас. Потому что украинская часть Донбасса и Ростовская область РФ - это геологически единый регион, они находятся на одной геологической плите. Наша плита, украинская, которая начинается западнее Донбасса, под Днепропетровской и Харьковской областями, устоит. Всё же, что находится восточнее, вся эта часть юго-восточной Украины и соседствующие с ней территории России - просядут».

Андрей ПИТОНОВ.

Коллаж Вадима ЕГОРОВА.