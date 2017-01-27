Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука

27.01.2017 17:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц изучает возможность выкупа государством у граждан права собственности на жилье, которое находится на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передают "Українські Новини".

"Те люди, которые были привлечены к разработке данной концепции приняли такое решение - переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье", - сказал Тука.

Он уточнил, что это может выступить финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья.

Тука добавил, что механизм пока не отработан.

При этом он привел пример практики, использованной в Израиле, согласно которой государство выделяло определенную сумму лицам, не имевшим возможности пользоваться своим жильем, на приобретение жилья на вторичном рынке или инвестирование в строительство жилья в обмен на право собственности на их жилье.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, продажа, жилье, оккупация, государство, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх