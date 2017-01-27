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Переселенцы смогут продать свое жилье на оккупированной территории государству - Тука
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц изучает возможность выкупа государством у граждан права собственности на жилье, которое находится на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передают "Українські Новини".
"Те люди, которые были привлечены к разработке данной концепции приняли такое решение - переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье", - сказал Тука.
Он уточнил, что это может выступить финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья.
Тука добавил, что механизм пока не отработан.
При этом он привел пример практики, использованной в Израиле, согласно которой государство выделяло определенную сумму лицам, не имевшим возможности пользоваться своим жильем, на приобретение жилья на вторичном рынке или инвестирование в строительство жилья в обмен на право собственности на их жилье.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, продажа, жилье, оккупация, государство, переселенцы
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