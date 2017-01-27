В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов

27.01.2017 21:22

В 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича РФ подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает "Четвертая власть".

"Они очень четко все рассчитали. Режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет, и непонятно, будет ли вообще. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние ВСУ, всех официальных военных формирований, зная, что в течение десятков лет их агентура, особенно во времена Януковича, при нем и его приспешниках системно уничтожался оборонный потенциал Украины", - сказано в сообщении.

Турчинов также добавил,что российские власти надеялись на то, что не будет никакого сопротивления.

"Около 80 тысяч, именно такую армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", - подытожил он.