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В 2014 у Кремля была готова 80-тысячная армия для вторжения в Украину - Турчинов
В 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича РФ подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает "Четвертая власть".
"Они очень четко все рассчитали. Режим Януковича обречен, они уже ничего не контролируют, а новой власти в Украине еще нет, и непонятно, будет ли вообще. Именно в это время они начинают агрессию, хорошо зная состояние ВСУ, всех официальных военных формирований, зная, что в течение десятков лет их агентура, особенно во времена Януковича, при нем и его приспешниках системно уничтожался оборонный потенциал Украины", - сказано в сообщении.
Турчинов также добавил,что российские власти надеялись на то, что не будет никакого сопротивления.
"Около 80 тысяч, именно такую армию подготовила Россия для вторжения на материковую Украину", - подытожил он.
Фото: vlada.io/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия, вторжение
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