В "ДНР" запущена мощная пропагандистская машина Кремля: учат ненависти к Украине

27.01.2017 11:16

Пока украинские политики обсуждают ситуацию на востоке страны, продолжая официально называть ее операцией (АТО), донецкие, макеевские, горловские СМИ систематически говорят о военных действиях, то есть собственно о войне, где есть враг, оккупант с одной стороны и народ Донбасса, вставший на защиту своей земли, чтобы дать оккупанту отпор.

Большинство жителей "республики" все эти события видят чаще и ближе, потому что большинство из них живет в 10-20 км от прифронтовой полосы, которую в украинских СМИ принято называть "линией разграничения".

Пока Жебривский и некоторые другие политики говорят о "мирном возвращении Донбасса", республиканские СМИ продолжают разжигать ненависть, рассказывая о карателях и хунте.

Украинских телеканалов в пакетах "республиканских" телевизионных операторов нет, зато есть полный набор российских каналов, включая конечно и военно-патриотический телеканал "Звезда".

Во всех СМИ "Донецкой республики" активно эксплуатируется образ победы СССР в Великой Отечественной войне. Сознательно и подсознательно делается акцент на том, что нынешние "ополченцы" повторяют славный и великий подвиг своих дедов.

К примеру, вот некоторые информационные посылы: "Донбасс борется с фашизмом за всю Россию, за весь русский мир", "Сохраним стержень, доставшийся нам от отцов, сломавших хребет фашизму", "Придет время - и мы осудим все преступления украинских карателей", "Даже если весь мир пойдет против Донбасса - я буду за Донбасс".

На "Первом республиканском" телеканале выходит программа "Служу Республике" - аналог известной в СССР передачи "Служу Советскому Союзу". А на канале "Новороссия" - постоянный проект "Военные преступления Украины",

Общественные организации ДНР под чутким руководством "правительства республики" регулярно проводят патриотические акции и памятные мероприятия.

Проекты "Бессметный полк" и "Наследники победы", историко-патриотическая акция "Вахта Памяти". День освобождения Донбасса, День георгиевской ленты, День героев отечества (отмечался в 2016 году впервые), День неизвестного солдата, День воинской славы.

В школах проходят уроки патриотического воспитания, лидеры и депутаты ДНР постоянно повторяют, что "военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетов республики". А под Новый год проводился мастер-класс "новогодняя игрушка" - о том, как наряжали елку в годы Великой Отечественной.

22 декабря "Профсоюз работников госучреждений ДНР издал сборник стихов, посвященный войне на Донбассе".

Ясиноватская администрация инициировала проект "Книга памяти: война глазами детей".

4 декабря 2016 года в краеведческом музее открылась выставка "Донбасс в объективе", на которой представлены фотоработы военных корреспондентов региона. В репортажах рассказывается, что активисты Общественного движения "Донецкая Республика" передали краеведческому музею 300 метров георгиевской ленты.

В тренде и Донецкая филармония: в декабре, к примеру, российский актер Александр Ермаков представлял там свой патриотический моноспектакль, "охватывающий разные страницы российской и советской истории, включая ВОВ, войну в Афганистане, войну в Чечне".

На улицах городов красуются бигборды: "Папа, когда-нибудь тебя спросят: где ты был, когда разрушали наш город". И изображена плачущая девочка на фоне каких-то полуразрушенных зданий. Или вот такой рекламный борд: "Конкурс детского рисунка: мой папа - герой".

Ко Дню освобождения Донбасса (8 сентября) вышла серия билбордов со слоганом "Славным традициям верны". Висят они и сейчас.

В центре Донецка стоит старенький "Москвич-401" с надписями "Спасибо деду за победу" и "На Берлин". Он, конечно, уже много лет никуда не ездил, но возле него фотографируются те, кто желает "войти в Европу только на танках".

Не остаются без внимания круглые даты и проводятся исторические параллели. Например: "Сегодня идет 901 день войны на территории Донецка. Это на один день больше, чем был в блокаде Ленинград в Великую отечественную. Это самая долгая осада, которой подвергается русский город за последние триста лет".

Или из последних заголовков: "8 января 2017 года - 1000 дней горя". И читателю напоминают, что "14 апреля 2014 Украина начала уничтожать Донбасс".

"Мы можем пережить любые трудности, - рассказывает в интервью один из республиканских политологов, - как в свое время наши бабушки и деды переживали блокаду, потому что у нас есть идея. Но нашей идее противостоит либеральная идея: джинсы, жвачка, колбаса. И "кока-кола", которая разъедает общество".

Кстати, стандартная бутылка кока-колы емкостью 2 л стоит в ДНР 100 руб., то есть почти 50 грн. - чтоб у граждан было меньше соблазна предаваться враждебной либеральной идее. Впрочем, продается в "республике" и более бюджетный аналог американского растлевающего напитка - это El Cola, на этикетке которой написано "сделано в Нальчике" и перечислены города: Донецк, Луганск, Горловка, Славянск, Иловайск, Дебальцево. То есть своего рода города-герои "Новороссии".

А линия разграничения между тем за последние два года остается практически неизменной. Вопрос только - можно ли это считать успехом?, пишет "Деловая столица".