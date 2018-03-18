На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей

18.03.2018 20:37

Жительница Донецка, патриотка Украины, которая пишет в соцсетях под псевдонимом Марина Григорьева, рассказала о том, как на оккупированной части Донетчины детей оболванивают пропагандисты.



По словам Марины, настоящими преступниками являются все деятели трех "министерств" пророссийской группировки "ДНР":

- культуры

- молодёжи, спорта и туризма

- образования и науки.



"Это страшные преступники, которые в головах молодёжи переворачивают зеркально всё, что происходит вокруг, - пишет Григорьева. - Эти мынистерства регулярно и часто проводят всякие спортивные мероприятия, кубки, соревнования, смотры, фестивали, концерты, встречи, лекции, выезжают с мероприятиями в "братскую" рыспублику лнр. Выделяются средства на их проведение, по нескольку десятков автобусов для перевозки детей к местам проведения. Делаются со всякого мероприятия праздники. У детей формируется состояние благодарности, радости и патриотизма. Я это видела не один раз.

И плевать, что в это время слышны залпы. Этим детям расскажут, что это укропы бомбят мирных дамбасян"



По словам Марины, преподавателям университетов дают установки: готовить небольшие лекции для своих студентов, где была бы "раскрыта фашистская суть украинского государства".



"Такие лекции периодически проводят для школьников и студентов, - продолжает Григореьва. - Приезжают специалисты по оболваниванию. Набивается актовый зал детьми. Двери зала закрываются. В дверях становятся завучи, деканы и даже ректор вуза. И не дают детям выйти ни по какому поводу, пока не закончится лекция. Причем, это не просто лекции. Они привлекают зал к диалогу, нагнетают эмоциональную атмосферу. А в таком состоянии мозг питает всё... Больно, страшно, обидно! Я не помню, чтобы украинская власть так занималась патриотическим воспитанием нашей молодёжи. Застой был во всём. Этот застой сильно чувствовался, и я знала, что это рванёт. И рвануло".



По мнению Марины, каждое министерство в Украине и культуры, и черной, и цветной металлургии, и лёгкой, и пищевой промышленности, и транспорта, и внутренних дел, и образования, и науки и техники, и сельского хозяйства, и министерство спорта и молодежи должны планировать и проводить мероприятия с молодежью.



"Сейчас в оккупации, в банановых рыспубликах, по кремлевским методичкам и отработанным политтехнологиям крепко удерживается молодежь на рашистской патриотической волне, - подчеркивает Григорьева. - Очень грустно. Они переманивают детей в "русский мир". Украине есть, над чем задуматься!"



