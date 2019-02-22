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Архив - Луганская область

В детском комплексе в ОРЛО разместили антиукраинскую пропаганду

22.02.2019 10:32
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В детском комплексе в ОРЛО разместили антиукраинскую пропаганду

В сети показали фото из детского комплекса в неподконтрольном городе Красный Луч Луганской области. где разместили плакат с антиукраинской пропагандой.

Об этом сообщают на странице «Хрустальный Луч» в Twitter, передает donpress.com.

На снимках в бассейне, где занимаются дети, на всю стену висит плакат с нарисованным украинским танком и самолетом с подписью «Не забудем, не простим».

«В Красном Луче даже в бассейне „власти“ „ЛНР“ умудряются внедрять в умы детей основные принципы своей доктрины — антиукраинскую пропаганду и дезинформацию», — написано под фото.



Теги: Донбасс, Красный Луч, дети, Луганская область, бассейн, пропаганда, дезинформация, ОРЛО
 
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