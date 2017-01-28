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"Шахтер" в Португалии разгромил чемпиона Швеции "Норчепинга"
Сегодня, 28 января "горняки" провели второй товарищеский поединок на сборе в Португалии. После ничьей с венской "Аустрией" (2-2), "Шахтер" буквально камня на камне не оставил от чемпионов Швеции - "Норчепинга". Игра завершилась со счетом 6-1 в пользу "Шахтера".
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Статистические данные о матче.
28 января 2017 года. Лагуш. Cascade Resorts Algarve. 50 зрителей. +15 градусов.
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Норчепинг" (Норчепинг, Швеция) – 6:1 (1:0)
Голы: 1:0 Кучер (18), 2:0 Срна (51), 3:0 Зубков (54), 4:0 Тайсон (64), 4:1 Элиассон (69), 5:1 Лещук (72), 6:1 Фред (84)
"Шахтер": Пятов (Каниболоцкий, 46), Кобин (Срна, 46), Кучер (к) (Ордец, 46), Кривцов (Ракицкий, 46), Азеведо (Матвиенко, 46), Малышев (Фред, 46), Танковский (Степаненко, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентиньо (Алан Патрик, 46), Бернард (Тайсон, 46), Феррейра (Борячук, 33; Лещук, 61)
Запасные: Шевченко, Кудрик
Главный тренер: Паулу Фонсека
"Норчепинг": Лангер, Дагерстол, Юханссон (к), Фьолусон (Сампстед, 81), Тело, Беркрот (Сигурдсон, 74), Шелунд, Кастегрен (Скрабб, 57), Элиассон, Хольмберг, Андерссон (Хадениус, 46)
Запасные: Линдгрен, Вальквист, Фальк-Оландер, Джазе, Буква
Главный тренер: Йенс Густафссон
Арбитр: Петр Арделяну (Чехия).
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, футбол, шахтер , Португалия, игра, победа
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