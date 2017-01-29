Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление

29.01.2017 14:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление

Ветераны АТО и добровольцы настроены очень решительно - известно о планах активистов расширить блокаду террористов Донбасса по всей линии фронта.

Об этом заявил один из организаторов блокады и бывший комбат батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский, передает "Диалог".

Он сообщил, что на заблокированной ветке железнодорожных путей на данный момент находится тепловоз с вагонами. В указанном месте размещена палатка ветеранов, где постоянно дежурят 20 людей, которые меняются каждую смену. К месту блокады постоянно подтягиваются люди из других областей Украины, при этом первыми укрепили блокаду украинские ребята из Волынской области.

Виногородский подчеркнул, что к месту блокады уже направляются ребята из Киевской и Запорожской областей. Он также заявил, что в ближайших планах расширение блокады по всей линии фронта.

При этом журналисты напоминают, что ветераны решили провести акт блокады, апрокуратура начала расследование по факту начала блокировки транспортных путей активистами.

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, блокада, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх