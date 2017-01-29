Блокада Донбасса: ветераны АТО сделали важное заявление

29.01.2017 14:25

Ветераны АТО и добровольцы настроены очень решительно - известно о планах активистов расширить блокаду террористов Донбасса по всей линии фронта.

Об этом заявил один из организаторов блокады и бывший комбат батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский, передает "Диалог".

Он сообщил, что на заблокированной ветке железнодорожных путей на данный момент находится тепловоз с вагонами. В указанном месте размещена палатка ветеранов, где постоянно дежурят 20 людей, которые меняются каждую смену. К месту блокады постоянно подтягиваются люди из других областей Украины, при этом первыми укрепили блокаду украинские ребята из Волынской области.

Виногородский подчеркнул, что к месту блокады уже направляются ребята из Киевской и Запорожской областей. Он также заявил, что в ближайших планах расширение блокады по всей линии фронта.

При этом журналисты напоминают, что ветераны решили провести акт блокады, апрокуратура начала расследование по факту начала блокировки транспортных путей активистами.

Источник: from-ua.com