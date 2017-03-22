Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания

22.03.2017 20:32

После того как президент Украины своим указом ввел в силу решение СНБОУ о прекращении торговли через линию разграничения, в украинских СМИ и, в частности, в эфире ток-шоу “Право на владу” высказывалось и обсуждалось мнение, что Совет нацбезопасности и обороны выбрал очень удачное время для введения блокады ОРДЛО. Дескать, товары, которые изготавливаются на неконтролируемой территории, никому не нужны, поставки не налажены, сбыта нет, производство будет разваливаться, шахты останавливаться, зарплаты урезаться и в итоге в ОРДЛО начнутся “голодные бунты”.

Среди некоторых сторонников блокады мы, впрочем, и раньше слышали версию, что отрезанный от Украины и взятый измором Донбасс быстрее одумается и добровольно вернется, сообщает "ДС".

Однако в этой связи вспоминается Александр Ходаковский, который хорошо знает ситуацию внутри ЛДНР и неоднократно говорил, что никаких бунтов там не будет. “На любое выступление, на любое — даже на совсем мирное — в любом случае будет силовая реакция. Даже не сомневайтесь. Будет предпринята попытка все это в зародыше задавить, а это может иметь самые непредсказуемые последствия”.

Дело отнюдь не в том, что в “республиках” высокая поддержка руководства среди населения, не в том, что у простых людей еще много оптимизма, не в том, что этот регион самодостаточный. Вовсе нет. Бунта не будет по вполне банальной причине: люди просто боятся. Большинство из них прекрасно сознает, что они живут в бандитском квазигосударстве, которое никто признавать не собирается, правовых институтов нет, зато есть огромное число “силовых” структур, где люди постоянно пропадают без вести, где то и дело слышат, что кого-то отправили “на подвал” за какое-то административное нарушение, за опрометчивое демонстративное недовольство, за проукраинскую позицию в сетях или еще бог весть по какой еще причине.

Слухов было много, и часто они подтверждались. Люди просто боятся — таковы реалии. Бунта мы, скорее всего, не увидим, а будем продолжать видеть лишь мрачные лица, желчь и обреченность.

Шахтеры “национализированной” в марте шахты “Комсомолец Донбасса” говорят: “Теперь будет, как в Макеевке”. Речь идет о снижении зарплат, надбавок, социальных гарантий и систематических задержках выплат. И это ситуация, конечно же, не только макеевская, просто Макеевка — второй по величине город ДНР и самый шахтерский. “Макеевуголь” был крупнейшим государственным угледобывающим предприятием Украины, а теперь это “государственное” предприятие в ведении “Министерства топлива и энергетики ДНР”. Но в Макеевке нет и не было бунтов. Одни в поисках лучшей жизни уехали кто в Украину, кто в Россию, другие — в ополчении (если еще живы), а третьи рады, что еще есть хоть какая-то работа, что уже не четыре-шесть месяцев долг по зарплате, а “всего три”, что долги “хоть чуть-чуть подтянули”.

Шахтеры “Макеевугля” знают, что их ситуация — не самая плохая. Есть города и поселки, где она сложнее, где шахтеры стараются устроиться на любую копанку, хотя там полное игнорирование техники безопасности и вообще никаких гарантий, что тебе что-то заплатят. Но и там бунтов нет. Есть даже информация, что на некоторых копанках, где получше со сбытом, отлажена система понедельной оплаты горнякам. Такая вот негласная, но очень существенная для рабочих социальная гарантия.

Кроме того, в любой бригаде всегда есть пара активистов с промытыми мозгами, которые расскажут что в Украине еще хуже и что нужно немного потерпеть. Никто не говорит, что за эти три года что-то улучшилось, мало кто еще не верит, что Россия возьмет в свой состав. Одна шахтерская надежда: прорвемся, не пропадем. Нужно не ныть, а работать — прорвемся.

А помимо прочих “радостей” последнего месяца теперь закрылась и программа гуманитарной помощи фонда “Поможем” Рината Ахметова, и тут же появились обещания, что теперь всем поможет Россия. Пенсионеры в большинстве своем, правда, из списка адресатов помощи выпали. Многие из них голодать начнут первыми. Но и в этой категории бунта не будет.

Даже из оставшейся еще молодежи большинство готово терпеть и заниматься самоиронией, как, например, когда в популярной донецкой группе вышла запись: “Кто-то может предложить подработку студенту”, тут же появляются комментарии наподобие: “А кто работающему может предложить подработку?”.

В тупике

Сейчас многие аналитики и журналисты говорят о том, что в условиях блокады усилится контрабанда и будут налажены схемы поставки товаров через Россию. Многие говорят, что эти схемы и задолго до блокады уже были отработаны, а теперь, по итогам двух месяцев 2017 г., еще и заметный рост товарооборота Украины с Россией.

Так что, если отгрузка и работа наладятся, то большинство простых рабочих воспримут это как помощь России. Куда идет уголь? — На Россию. Кто на самом деле будет получателем и какие схемы будут задействованы — будут знать лишь немногие. А рабочему важна стабильная работа и стабильная оплата. А если ситуация будет ухудшаться, то гораздо вероятнее, что будут не бунты, а новая волна миграции. Возможно, часть персонала и переедет в тот же Мариуполь, где, по мнению горожан, “уже и самим устроиться почти невозможно”, но большинство работяг “метнется в Россию”, которая получит дополнительную рабочую силу на низко оплачиваемых работах, а города и районы Донбасса будут приходить в еще большее запустение.

Эйфория от “национализации”

За две недели до решения СНБОУ о блокаде ОРДЛО главарь боевиков ДНР Александр Захарченко заявил, что “республика объявляет блокаду Украине”. В тот день во время своей пресс-конференции он, в частности, сказал: “Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине”.

А 16 марта, после указа Порошенко, Захарченко в Донецке заметил: “Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной. Не нам блокаду объявили, а мы им”. И не случайно именно сейчас лидер ДНР озвучивает цифры, что в 2016 г. экспорт товаров из ДНР в Россию вырос на $34 млн , а доля российских товаров в импорте ДНР составляет свыше 84%.

И далеко не случайно, конечно же, Игорь Плотницкий снова заговорил о будущем референдуме о присоединении “республики” к Российской Федерации. “Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, однако этот вопрос никогда не снимался”, — со спокойной уверенностью сказал Плотницкий.

Кроме того, лидер ЛНР отметил, что “республики” расценивают принятое Киевом решение о транспортной блокаде Донбасса как фактическое признание их независимости, и эта “благая весть” мигом разнеслась по всем информационным каналам обеих “республик”.

Их СМИ снова вскочили на любимый конек о “геноциде народа Донбасса”, теперь, дескать, уже не только группы экстремистов и радикалов блокируют перевозки, а киевская хунта во главе с самим президентом. А 18 марта в донецких новостях тиражируется заголовок: “DW: Блокада Донбасса превратила идею восстановления Донбасса в “пустой звук”.

Про экономику

О начале отгрузки угля в Россию шахтами с территории ОРДЛО СМИ “республик” рапортовали еще в начале марта. Касательно объемов, правда, единодушно и скромно отмалчивались. А стало быть, команды не было и, надо полагать, объемами хвастать как минимум рано. Теперь же стали больше говорить не о шахтах, а о более крупных производствах — металлургических заводах. Весьма любопытное в этой связи интервью российского экономиста Михаила Делягина, который не видит проблем ни с поставкой руды комбинатам, ни с реализацией их продукции.

Касательно поставок руды экономист высказался следующим образом: “Не обязательно поставлять продукцию российских ГОКов напрямую в ЛДНР. Для этого всегда есть готовая южноафриканская фирма или какая-то другая, которая готова купить необходимую руду и тупо перепродать ее в другое место. На самом деле все можно сделать так, что никто ничего не найдет. Тут нет никаких проблем. Достаточно посадить двух студентов на ночь, и схема к утру будет готова. Причем не одна, а с десяток”.

По поводу сбыта Делягин проявил еще больший оптимизм: мировые цены на металл, мол, вышли из падения в рост, мир, дескать, большой, всегда найдется спрос на енакиевский металлопрокат.

Кроме того, по словам Делягина, металл “можно сбывать обратно на Украину. В чем проблема? Украина ведь с Енакиевским меткомбинатом не торгует, а с фирмой “Рога и копыта”, зарегистрированной на острове Мэн, торгует. Украинцы же прекрасно покупают наш российский уголь под видом южноафриканского и американского. Просто теперь они будут платить на 30 процентов дороже. И это хорошо, ведь надо чем-то пополнять бюджет народных республик”.

С логистикой в “республиках” тоже проблем не видят. Как сообщает уже другой российский экономист: “В зоне власти ДНР и ЛНР находятся сразу пять железнодорожных станций высшего класса : Дебальцево, Ясиноватая, Иловайск на границе с Ростовской областью, Никитовка (возле Горловки) и Родаково (под Луганском), которые оснащены всем необходимым для серьезной и масштабной сортировочной работы”.

Касательно ведения ВЭД тоже демонстрируется полный оптимизм, масса компаний, предлагающих фирму-посредника с российской, украинской или какой-то еще регистрацией и полное юридическое сопровождение сделки. А возле “министерства доходов и сборов ДНР” (на первой линии Донецка) висит огромный баннер “Бизнес в Китае”, предлагающий местным предпринимателям открывать офисы в Шанхае. И подобных баннеров в городе немало.

Интеграционный комитет

А в Крыму тем временем учредили интеграционной комитет “Россия — Донбасс”, который СМИ “республик” характеризуют как “общественную структуру, направленную на усиление процесса гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и России”. Не очень понятно, правда? Но, видимо, так и задумано. Учредительное заседание, прошедшее в Ялте, возглавлял депутат Госдумы Андрей Козенко, из “важных” участников: главы ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий, председатель крымского парламента Владимир Константинов и еще несколько разных депутатов.

Козенко не скупился на громкие фразы, как, например: “поиск интеграционных связей с Россией является единственно возможным путем развития Донбасса в условиях блокады”, “интеграционный комитет “Россия — Донбасс” призван стать дорогой жизни для дончан и луганчан”. Продолжение спекуляций на исторической памяти и подвиге “дедов” — дорога жизни — все, как в блокадном Ленинграде.

Заработал и сайт интеграционного комитета — с доменом ru естественно. Пока неизвестно, какие конкретно функции будет выполнять вновь созданный комитет, но Андрей Козенко подготовил для экспертного совета фракции “Единая Россия” в Госдуме законопроект об отмене необходимости получения трудовых патентов в РФ для жителей ЛДНР. Если проект поддержат, это будет означать, что после февральского указа Путина (о признании документов, выданных в ОРДЛО) Россия продолжает постепенно, но уверенно, отделять от Украины де-факто давно уже оккупированные ею территории.

Забытые овраги

Если смотреть только “Первый республиканский” канал и заголовки центральных СМИ “республик”, может сложиться впечатление, что ЛДНР уже практически на финишной прямой к признанию Россией и чуть ли не к вхождению в ее состав. Однако при более детальном ознакомлении с интернет-изданиями тех же “республик” это впечатление довольно быстро рассеивается.

В частности, в интервью с замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорем Шатровым говорится, что задача проекта — “координация гуманитарного сотрудничества”, а “в идеале было бы восстановление целостности Украины и широкая автономия Донбасса на условиях конфедерации”.

Из других подобных комментариев: “речь не идет о признании или принятии республик, но мы должны минимизировать потери граждан от неофициального статуса республик”. Ну и, кроме прочего, часто подчеркивается, что все предпринимаемые сейчас шаги — это “ответная реакция на действия Киева” и от них — этих действий — “будут зависеть и наши дальнейшие планы и действия”.

А из комментариев подписчиков новостных лент отметим один наиболее популярный: “создается впечатление, что Захар с Плотвой руками и ногами продолжают держаться за Украину, а нам, как и раньше, только байки рассказывают”

В целом же появление “комитета” встречено без особого энтузиазма. Люди устали от демагогии, лозунгов и комитетов. Сегодня, вопреки усилиям местных СМИ, люди больше озабочены повседневными вопросами и тем, что будет после взаимной блокады и “национализации” ключевых предприятий региона.

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