Украинские корабли идут в Азов: эксперты рассказали о контрмерах по прорыву блокады РФ

23.09.2018 19:58

Судно "Донбасс" и буксир A830 "Корец", которые отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Бердянск Запорожской области, идут в пункт назначения для создания военно-морской группировки для взятия под контроль суверенной морской зоны в Азове, который ограничен из-за действий РФ. И даже в случае блокирования украинских судов россиянами, Киев получит дополнительные преимущества в споре с Россией и сможет ей противопоставить ответные меры.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Во-первых, наконец-то Украина впервые начала что-то делать конкретное, и такие действия украинской власти и военного командования над решением проблемы в Азовском море, над которой мы сейчас боремся, является действенным шагом, который будет выгодным и полезным для украинской стороны. Во-вторых, любые агрессивные действия России и военно-морских сил РФ будут вести к выгоде украинской стороны и во вред Москве. Потому что согласно всем международным договоренностям, а также договору от 2003 г. (о сотрудничестве Украины и РФ в Азовском море), любая агрессия и недружественные действий россиян будут нарушать нормы этих соглашений. Соответственно, Украина будет иметь полное право обращаться к международному сообществу и международные суды. В-третьих, любые осложнения с РФ из-за Азова все равно в итоге пойдут на пользу Киева, так как все равно будет создана украинская военно-морская база", – сказал он.

По мнению эксперта, у Украины на все действия, которые сейчас может предпринимать Россия по отношению к этим судам, есть контрмеры и пакетный план.

"Например, если россияне обстреливают, мы тут же на это соответственно быстро реагируем. Если они задержат, туже последует ответная реакция Украины. То есть в этой ситуации распланировано и расписано все. Конечно, если такого плана не было бы, это выглядело бы большим провалом. Но я надеюсь, что этот шаг Украины запланирован", – подчеркнул Стариков.

В то же время, как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов, ситуация с передислокацией украинских судов является двойственной, но может быть выгодной как для Украины, так и для РФ.

"Давайте дождемся официальной позиции Кремля по поводу хода судов и последующих действий РФ. Думаю, крики и вопли в России будут раздаваться, но с нашей стороны это все выглядит, как некая пиар-акция. Потому что мы проводим корабли через Керченский пролив, а Россия их пропустит, и тогда у нас будут говорить, что мы пробили "брешь" для судоходства в Азовском море. В свою очередь РФ тоже может использовать этот проход, как доказательство полного выполнения Договора о совместном использовании Азовского моря. Поэтому в данной ситуации, как говорится, будут и волки сытыми, и овцы целыми. Причем Россия со своей стороны тоже попытается максимально использовать эту ситуацию для своего пиара и отстаивания своей позиции", – отметил эксперт.

При этом он также добавил, что реальное создание боеспособной военной-морской базы потребует намного большего времени и значительных средств.

"Во-первых, на это уйдет не менее 5 лет и потребуются миллиарды гривен. Во-вторых, у нас нет боевых кораблей, которыми мы могли бы сейчас усилить присутствие наших ВМС в Азовском море – у нас нет флота. Есть один корабль – "Гетман Сагайдачный", но его берегут, как зеницу ока, и никто его не пошлет в такие точки, где его могут заблокировать или нанести вред", – пояснил Жданов.