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В "Л/ДНР" выдвинули ультиматум "блокадникам"
В так называемых "Донецкой и Луганской Народных Республиках" пообещали ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта. Об этом заявили главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, передает телеканал 112 Украина.
"Мы вынуждены объявить, что если до 0:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в "ДНР" и "ЛНР". Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран", - заявляют боевики.
Напомним, что в оккупированном Донбассе продолжают работу несколько предприятий, входящих в холдинг ДТЭК - энергетическое подразделение System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. На данный момент в Донецкой и Луганской областях работают восемь предприятий холдинга, которые перерегистрированы на территорию, подконтрольную украинскому законодательству, начисляют и уплачивают налоги в украинский бюджет. Сюда входят "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса" (г. Кировское), а также "ДТЭК Зуевская ТЭС" (г. Зугрэс). Кроме того, на неподконтрольной Украине территории несколько активов осталось у "Метинвеста", также входящего в SCM Ахметова. В частности, это объединение "Краснодонуголь", Комсомольское рудоуправление, Харцызский трубный завод (ХТЗ), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и Макеевский филиал ЕМЗ.
Теги: Донбасс, блокада, ультиматум, ДНР, ЛНР
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