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Россия поддержала ультиматум боевиков
27.02.2017 16:00
В Кремле назвали недоумением нежелание украинских властей пойти навстречу требованиям боевикам «ЛДНР» в отношении снятии блокады Донбасса
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение», — заявили в Кремле.
Отметим, что ранее лидеры террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» потребовали от Украины снять блокаду Донбасса.
Также главарь «ДНР» Александр Захарченко объявил о создании «штаба для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление».
Кстати, ультиматум «ЛДНР» связали с приездом к оккупантам нардепа Надежды Савченко.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, блокада, ультиматум, ДНР, ЛНР
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