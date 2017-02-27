Россия поддержала ультиматум боевиков

27.02.2017 16:00

В Кремле назвали недоумением нежелание украинских властей пойти навстречу требованиям боевикам «ЛДНР» в отношении снятии блокады Донбасса

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение», — заявили в Кремле.

Отметим, что ранее лидеры террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» потребовали от Украины снять блокаду Донбасса.

Также главарь «ДНР» Александр Захарченко объявил о создании «штаба для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление».

Кстати, ультиматум «ЛДНР» связали с приездом к оккупантам нардепа Надежды Савченко.

Источник: politeka.net