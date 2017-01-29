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Бой за Авдеевку: военные понесли потери

29.01.2017 14:55
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Бой за Авдеевку: военные понесли потери

Предварительно противник устроил массированный минометный обстрел

В результате утреннего штурма боевиками промзоны в районе Авдеевки ранены трое украинских бойцов, точной цифры погибших нет, однако потери были, заявил в эфире "112 Украина" спикер Штаба военной операции Леонид Матюхин.

"Тактика у боевиков та же самая, что и на Светлодарской дуге: они проводили не менее часа обстрел из минометов, гранатометов, всего, что у них есть на вооружении. Около 7 часов утра они пытались атаковать наши позиции. Цель была простая: хотели попробовать выбить наших с позиций. Думаю, те, кто их отправлял, хорошо знали, что у них ничего не выйдет… наверно хотели, чтобы больше погибло. Наши атаку отбили, бой был достаточно жесткий, у нас есть потери, у них, конечно, потери больше, но об их потерях мы не сильно переживаем", – сообщил Матюхин.

Спикер штаба не смог назвать точную цифру потерь среди украинских военных, однако подтвердил, что они есть. "Раненых было трое", – добавил он.

 

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, война, Авдеевка, АТО
 
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