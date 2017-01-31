Боевики открывали огонь из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка - в министерстве обороны рассказали о ситуации в Авдеевке за последние сутки

31.01.2017 14:35

Ситуация в Авдеевке все еще сложная. Вчера боевые действия возле Авдеевки продолжались практически непрерывно. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по делам АТО Александр Мотузяник.

Спикер сообщил, что противник продолжал обстреливать наши позиции со всех возможных направлений, в частности южного (Спартак), юго-восточного (Яковлевка), восточного (Ясиноватая), северо-восточного (Крутая Балка). Ожесточенные перестрелки продолжаются на рубежах между Авдеевской промзоной и Яковлевкой, где противник вновь пытался перейти в наступление, однако был остановлен.

Потерпев неудачу, НВФ продолжили обстрелы Авдеевской промзоны и жилых кварталов города

Если вчера противник применял минометы и пушки, то после полуночи по Авдеевке дополнительно было выпущено более 80 реактивных снарядов из РСЗО "Град" (это более 2 полных боекомплектов). Стрельба велась прямо из Донецка.

Вследствие этого, город обесточен, отсутствует водоснабжение, перебои с отоплением, фактически остановлен коксохимический завод, имеющий важное значение для инфраструктуры Авдеевки. Повреждены жилые дома, больница, есть пострадавшие среди гражданских. В случае эскалации боевых действий будет проводиться эвакуация гражданского населения.

Также очень неспокойно на правом фланге Авдеевки. Противник перебросил в район Спартака и Донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен битвы за Донецкий аэропорт. Также на этих рубежах продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. Традиционно, враг открывает огонь с большого расстояния и просто из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка.

На левом фланге Авдеевки – у Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки, Каменки также продолжаются перестрелки, однако по сравнению с 29 января, здесь вчера было тише.

Из-за обострения обстановки в Авдеевку дополнительно направлен сводный отряд полицейских. Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы.

Спикер заявил, что за последние сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 24 бойца получили ранения. В частности, 2 воинов погибли в Авдеевке, 1 – в Опытном. По одному военнослужащему получили ранения в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные – в Авдеевке.

Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих.

ОБСЕ и СЦКК пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня – для ремонта коммунальной инфраструктуры и для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших "коллег".