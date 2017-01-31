- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново15:18
- ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы15:02
- В "ДНР" школьников переводят на дистанционную форму обучения, причина - морозы14:54
- В Донецке в район радиорынка "Маяк" "прилетел" снаряд (ФОТО)14:42
- Боевики открывали огонь из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка - в министерстве обороны рассказали о ситуации в Авдеевке за последние сутки14:35
- Меткомбинаты Мариуполя приостанавливают работу печей из-за обстрелов Авдеевки 14:13
- На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке14:06
- Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям13:50
- Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен13:43
- Порошенко собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке13:42
Боевики открывали огонь из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка - в министерстве обороны рассказали о ситуации в Авдеевке за последние сутки
Ситуация в Авдеевке все еще сложная. Вчера боевые действия возле Авдеевки продолжались практически непрерывно. Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по делам АТО Александр Мотузяник.
Спикер сообщил, что противник продолжал обстреливать наши позиции со всех возможных направлений, в частности южного (Спартак), юго-восточного (Яковлевка), восточного (Ясиноватая), северо-восточного (Крутая Балка). Ожесточенные перестрелки продолжаются на рубежах между Авдеевской промзоной и Яковлевкой, где противник вновь пытался перейти в наступление, однако был остановлен.
Потерпев неудачу, НВФ продолжили обстрелы Авдеевской промзоны и жилых кварталов города
Если вчера противник применял минометы и пушки, то после полуночи по Авдеевке дополнительно было выпущено более 80 реактивных снарядов из РСЗО "Град" (это более 2 полных боекомплектов). Стрельба велась прямо из Донецка.
Вследствие этого, город обесточен, отсутствует водоснабжение, перебои с отоплением, фактически остановлен коксохимический завод, имеющий важное значение для инфраструктуры Авдеевки. Повреждены жилые дома, больница, есть пострадавшие среди гражданских. В случае эскалации боевых действий будет проводиться эвакуация гражданского населения.
Также очень неспокойно на правом фланге Авдеевки. Противник перебросил в район Спартака и Донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", Опытное и Пески попали под самый мощный танковый обстрел со времен битвы за Донецкий аэропорт. Также на этих рубежах продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. Традиционно, враг открывает огонь с большого расстояния и просто из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка.
На левом фланге Авдеевки – у Донецкой фильтровальной станции, Крутой Балки, Каменки также продолжаются перестрелки, однако по сравнению с 29 января, здесь вчера было тише.
Из-за обострения обстановки в Авдеевку дополнительно направлен сводный отряд полицейских. Авдеевское отделение полиции переведено на усиленный вариант несения службы.
Спикер заявил, что за последние сутки в зоне АТО погибли 3 военных, 24 бойца получили ранения. В частности, 2 воинов погибли в Авдеевке, 1 – в Опытном. По одному военнослужащему получили ранения в Новозвановке, Луганском, Верхнеторецком, Невельском. Остальные – в Авдеевке.
Вследствие ударов в ответ сил АТО потери противника составили: убитыми - 10 и ранеными - 25 военнослужащих.
ОБСЕ и СЦКК пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня – для ремонта коммунальной инфраструктуры и для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших "коллег".
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, Авдеевка, боевики, обстрелы
- Бои за "промку": репортаж из Авдеевки (видео 18+)
- Хорошие известия для жителей Авдеевки
- Снайпер боевиков "Багира" ранила украинского военного, - журналист
- Боевики решили "убить" Авдеевку
- Лирик из ада: откровения бойца из расстреливаемой Авдеевки (ВИДЕО)
- Волонтер успокоил: наблюдатели ОБСЕ не эвакуировались из Авдеевки
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново15:18
- ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы15:02
- В "ДНР" школьников переводят на дистанционную форму обучения, причина - морозы14:54
- В Донецке в район радиорынка "Маяк" "прилетел" снаряд (ФОТО)14:42
- Боевики открывали огонь из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка - в министерстве обороны рассказали о ситуации в Авдеевке за последние сутки14:35
- Меткомбинаты Мариуполя приостанавливают работу печей из-за обстрелов Авдеевки 14:13
- На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке14:06
- Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям13:50
- Ситуация в Авдеевке : на 12:45 "режим тишины" российскими военными не обеспечен13:43
- Порошенко собирает Военный кабинет СНБО по ситуации в Авдеевке13:42
- Lego запустила детскую социальную сеть15:25
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново15:18
- ГСЧС Донецкой области обезвредила взрывоопасные предметы15:02
- В "ДНР" школьников переводят на дистанционную форму обучения, причина - морозы14:54
- В Донецке в район радиорынка "Маяк" "прилетел" снаряд (ФОТО)14:42
- Боевики открывали огонь из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка - в министерстве обороны рассказали о ситуации в Авдеевке за последние сутки14:35
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Меткомбинаты Мариуполя приостанавливают работу печей из-за обстрелов Авдеевки 14:13
- На сегодня запланировано специальное заседание ОБСЕ, посвященное ситуации в Авдеевке14:06
- Блокада Донбасса приведет к серьезным последствием для всей Украины - чиновник министерства по оккупированным территориям13:50
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- Чому не можна чистити зуби після їжі?14:12
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Украинский военный транспортный самолет Ил-76 подал сигнал бедствия в небе над Турцией
- Что нужно знать о группе крови
- Блокада Донбасса: Семенченко грязно оскорбил журналиста, пытавшегося взять у него интервью (ВИДЕО)
- Литва поставила в Украину знаменитые "Джевелины" и другое вооружение
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Кто может воспользоваться льготной очередью при пересечении КПВВ на линии разграничения
- Блокада Донбасса: украинские силовики намерены разблокировать железнодорожные ветки на Луганщине штурмом
- Закрепились в районе ДФС, выровняли Светлодарскую дугу и подошли вплотную к Калиново - все в рамках "Минска-1"
- Выборочная железнодорожная блокада: груженные составы идут в "ДНР" (ФОТО)