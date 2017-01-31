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Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ

31.01.2017 15:59
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Кремль применяет в оккупированном Донбассе тактику сирийской войны - ПАСЕ

Украинская делегация Парламентской ассамблеи НАТО призывает членов организации уведомить парламенты своих страны о ситуации на востоке Украины и усилить давление на Кремль с тем, чтобы прекратить эскалацию в Донбассе, заявила глава украинской делегации Ирина Фриз, пишет zn.ua.

"Эскалация в Донбассе повторяет тактику Российской Федерации в сирийском Алеппо, направленную на полное уничтожение населенных пунктов вместе с населением и провоцирование гуманитарного кризиса с целью создать миграционные волны", - написала Фриз в Facebook.

Она также подчеркнула, что направила председателю организации Паоло Алли и членам Ассамблеи обращение в связи с ситуацией на востоке Украины. В обращении также содержится требование к РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле данного населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам. Из-за обстрелов боевиков нарушено тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод. В ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение, утром началась эвакуация.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, война, Авдеевка, обострение, делегация
 
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