Меткомбинаты Мариуполя приостанавливают работу печей из-за обстрелов Авдеевки

31.01.2017 14:13

Металлургические предприятия Мариуполя, входящие в холдинг "Метинвест", готовятся к остановке доменных печей в связи с остановкой Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает издание "Новости Донбасса" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"Сейчас наибольшие сложности у Мариупольского металлургического комбината, потому что он в большей степени зависит от поставок кокса с Авдеевского коксохима. Сейчас их пяти доменных печей работают две, остальные переведены на "тихий ход". Запасы кокса еще есть, но и их очень мало", - отмечают в пресс-службе "Метинвеста".

Несколько лучше ситуация на комбинате "Азовсталь", где, как отмечает издание, из пяти печей работаю четыре.

Напомним, в Авдеевке объявили режим ЧС в связи с обострением ситуации со стороны боевиков и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. Местные власти готовятся к возможной эвакуации, однако как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Впрочем нардеп Евгений Дейдей сообщает, что эвакуация уже началась. Однако, подтверждений этой информации пока нет.