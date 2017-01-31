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В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление
31.01.2017 09:52
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павло Жебривский в facebook.
Атака одного из подразделений незаконных вооруженных формирований под г.Авдеевка Донецкой области отражена, в результате несколько боевиков было ликвидировано, в том числе боевик по прозвищу "Консул", сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою розпочав стрілянину і пішов у наступ. Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ. Про це щойно мені повідомив командир 72-ї бригади. Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько «Консул». Зараз бій продовжується", - написал губернатор.
Фото: news-front.info/
Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, боевики, наступление, Жебривский
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