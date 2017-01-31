Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление

31.01.2017 09:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВГА Павло Жебривский в facebook.

Атака одного из подразделений незаконных вооруженных формирований под г.Авдеевка Донецкой области отражена, в результате несколько боевиков было ликвидировано, в том числе боевик по прозвищу "Консул", сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою розпочав стрілянину і пішов у наступ. Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ. Про це щойно мені повідомив командир 72-ї бригади. Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько «Консул». Зараз бій продовжується", - написал губернатор.


Фото: news-front.info/

Теги: Донбасс, Авдеевка, бой, боевики, наступление, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх