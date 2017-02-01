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Архив - Донецкая область

"Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов

01.02.2017 19:11
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"Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов

На окупированной боевиками "ДНР" территории Донецкой области  распространяется информация о фейковом наступлении украинских войск, предприимчивые руководители "ДНР" сразу придумали схему как заработать немного денег или простым словом как украсть под шумок....

Пишет в своем блоге на "Острове " Максим Журналов.
"По отделениям центрального республиканского банка ДНР был разослан циркуляр о замораживании всяческих выплат якобы для использования средств для восстановления повреждений, на самом деле из достоверных источников нам стало известно о вывозе наличных средств в Ростов на Дону. А потом ведь скажут давайте несите деньги в казну днр», - резюмирует блогер.




Фото: dnr-online.ru/

Теги: Донбасс, слухи, ДНР, наступление
 
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