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"Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов
01.02.2017 19:11
На окупированной боевиками "ДНР" территории Донецкой области распространяется информация о фейковом наступлении украинских войск, предприимчивые руководители "ДНР" сразу придумали схему как заработать немного денег или простым словом как украсть под шумок....
Пишет в своем блоге на "Острове " Максим Журналов.
"По отделениям центрального республиканского банка ДНР был разослан циркуляр о замораживании всяческих выплат якобы для использования средств для восстановления повреждений, на самом деле из достоверных источников нам стало известно о вывозе наличных средств в Ростов на Дону. А потом ведь скажут давайте несите деньги в казну днр», - резюмирует блогер.
Фото: dnr-online.ru/
Теги: Донбасс, слухи, ДНР, наступление
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