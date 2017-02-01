"Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов

01.02.2017 19:11

На окупированной боевиками "ДНР" территории Донецкой области распространяется информация о фейковом наступлении украинских войск, предприимчивые руководители "ДНР" сразу придумали схему как заработать немного денег или простым словом как украсть под шумок....

Пишет в своем блоге на "Острове " Максим Журналов.

"По отделениям центрального республиканского банка ДНР был разослан циркуляр о замораживании всяческих выплат якобы для использования средств для восстановления повреждений, на самом деле из достоверных источников нам стало известно о вывозе наличных средств в Ростов на Дону. А потом ведь скажут давайте несите деньги в казну днр», - резюмирует блогер.





