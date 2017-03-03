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"Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС
Жители Донецка накручивают друг друга слухами о возможном отключении мобильного оператора "МТС Украина" на временно оккупированных территориях. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает "ДонПресс".
По их словам, такие слухи появились сразу же после отключения lifecell в Донецке — боевики пытаются навязать дончанам сим-карты местного "оператора" "Феникс", поэтому, по словам горожан, вполне способны отключить другие виды связи. Жители города очень напуганы возможностью потерять связь с близкими, выехавшими на подконтрольные Украине территории.
Более того, дончане сообщают, что с номеров "Феникса" очень тяжело дозвониться в экстренные и социальные службы. Также многие жалуются на качество интернета от этого "оператора".
За саму возможность отключить МТС дончане проклинают местные "власти" и лично "министра связи". "#Донецк Рынок гудит: завтра в обед дыра обещает отключиты МТС. Министра связи дыры яценко предлагают срочно покатать в лифте или на „шмеле“", — пишут пользователи.
"На обоих радиорынках и на ЖД об этом все бубнят. Вполне может случиться как с Лайф-ом: разграбят и концы в воду", — боятся участники обсуждений.
"ДФ: В 20 ГБЦ в бухгалтерию пришла телефонограмма. Смысл такой-МТС в ближайшее время будет отключен на территории не подконтрольной Киеву", — также сообщают дончане.
В то же время многие горожане пишут, что отключение МТС попросту невозможно, поскольку боевикам он нужен так же, как и мирным гражданам. "Где вы тот бред берете? Никто не тронет МТС пока, они просто не прожуют его", — возмущаются дончане.
"На Водафон не позарятся пока", — добавил другой автор.
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: 112.ua
Теги: Донбасс, отключение, слухи, МТС, мобильная связь, ДНР
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