Проблемы со связью в Донецке: сети позабавили фото "переговорных пунктов" под открытым небом

01.02.2018 09:44

В оккупированном Донецке местные жители указывают места, где доступна связь Vodafone специальными указателями. Об этом сообщил блогер Денис Казанский в Twitter, передает apostrophe.ua.

На фото видно, что на столпах и других местах в городе висят листки, на которых напечатаны указатели и надписи "МТС ловит там". Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия.

Пользователи комментируют ситуацию: "Скоро, видимо, появятся мальчики в светоотражающих жилетах и будут взымать арендную плату за паркоместо", "Это история о том, как донецкий люд элементарно "нагибают" сепаратисты. Но можно предположить, что МТС, это только начало еще более серьезных проблем оккупированного региона", "Ватный Стартап - покупаешь GSM повторитель и ставишь у себя в магазине/кафе/автомойке".