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Архив - Донецкая область

В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка

01.02.2017 20:09
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В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка

В зоне АТО продолжаются обстрелы, состоянием на 18:00 двое украинских бойцов погибли, шестеро были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook.

Боевики сегодня продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерию и  танки. Наутро, после массированных обстрелов с "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.

На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-мм артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении с 152-мм артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку, с минометов - Катериновку и Попасную, а с стрелкового оружия - Крымское.

Всего было зафиксировано 36 обстрелов.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
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