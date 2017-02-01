В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка

01.02.2017 20:09

В зоне АТО продолжаются обстрелы, состоянием на 18:00 двое украинских бойцов погибли, шестеро были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook.

Боевики сегодня продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерию и танки. Наутро, после массированных обстрелов с "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.

На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-мм артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении с 152-мм артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку, с минометов - Катериновку и Попасную, а с стрелкового оружия - Крымское.

Всего было зафиксировано 36 обстрелов.