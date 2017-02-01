- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)19:55
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку19:25
- Авдеевка: Город - на грани. Спасают всем миром19:15
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов19:11
- Резкое обострение и массовые потери19:00
- Прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения к 5 февраля - результаты заседания Минской группы18:56
- Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск18:39
- Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей18:24
- Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели17:59
- Русский мир — это когда тебя будит мирный БМ 21 "Град" под твоими окнами, который, выпустив кассету, несет только мир - Фашик Донецкий о духовности "русского мира"17:56
В зоне АТО боевики вели огонь на всех направлениях фронта, самыми горячими точками стали Авдеевка и Красногоровка
В зоне АТО продолжаются обстрелы, состоянием на 18:00 двое украинских бойцов погибли, шестеро были ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на Facebook.
Боевики сегодня продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122-мм артиллерию и танки. Наутро, после массированных обстрелов с "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать защитников Украины, и понеся многочисленные потери, отступали.
На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-мм артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалыку огонь вели минометы различных калибров. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке.
На луганском направлении с 152-мм артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку, с минометов - Катериновку и Попасную, а с стрелкового оружия - Крымское.
Всего было зафиксировано 36 обстрелов.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- За минувшие сутки боевики 11 раз обстреливали позиции сил АТО (ВИДЕО)
- Кремль скоро устранит Захарченко и Плотницкого, они уже стали не нужны россиянам - Тука
- За неделю в зоне АТО зафиксировали 37 фактов нарушения минских договоренностей по отводу вооружения - разведка
- "Перемирие": бои под Марьинкой и Авдеевкой не утихают, есть погибшие и раненые
- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)19:55
- Продолжение железнодорожной блокады приведет к остановке всех ТЭС и ТЭЦ в Донбассе19:38
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку19:25
- Авдеевка: Город - на грани. Спасают всем миром19:15
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов19:11
- Резкое обострение и массовые потери19:00
- Прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения к 5 февраля - результаты заседания Минской группы18:56
- Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск18:39
- Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей18:24
- Донецкий ботанический сад попал под обстрел, пострадали уникальные ели17:59
- В сети опубликованы свежие фото разрушений в Киевским районе Донецка (ФОТО)19:55
- Продолжение железнодорожной блокады приведет к остановке всех ТЭС и ТЭЦ в Донбассе19:38
- Боевики перекрыли в Донецке дороги, люди пешком идут в Макеевку19:25
- Авдеевка: Город - на грани. Спасают всем миром19:15
- "Успеть до наступления ВСУ" - "власти ДНР" вывозят наличные в Ростов19:11
- Резкое обострение и массовые потери19:00
- Прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения к 5 февраля - результаты заседания Минской группы18:56
- Турчинов проверил готовность военных в районе Авдеевки к контратаке на случай наступления со стороны российских войск18:39
- Из Авдеевки эвакуировано 132 человека, в том числе 70 детей18:24
- Холодницький, Білозір, Тимошенко та ще троє нардепів завтра поснідають разом із Трампом18:08
- Под каким углом делать инъекции - простая шпаргалка10:34
- Сахар, жиры и другие "вредители" - от чего стоит отказаться, чтобы сберечь здоровье14:29
- Этот вкусный продукт можно употреблять не только в пищу08:33
- Советы путешественникам. Ручная кладь: что можно брать с собой в самолет21:32
- Народні методи проти задишки09:51
- 10 запретов, которые сделают вашу жизнь лучше09:35
- Как готовить и пить соки для повышения иммунитета08:30
- Ученые рассказали о самом заботливом животном на Земле07:48
- 8 секретов успешных отношений22:18
- Нігті розкажуть про хвороби15:40
- На фоне Авдеевки этого не заметили - украинские морпехи вошли в Коминтерново
- Бойцы ВСУ закрепились на окраине Донецка - журналист
- В оккупированном Донецке снаряд попал в парикмахерскую, пострадал рынок "Привокзальный" (ФОТО)
- Появилась сводка и фото разрушений в оккупированном Донецке (ФОТО)
- Для украинцев изменились правила регистрации автомобиля
- Проверка фактического проживания: права и обязанности переселенцев
- Боевики готовят провокацию для ввода российских войск — журналист
- "Петровский район Донецка, утро - "прилеты" - жители вынуждены прятаться в подвалах
- Дончане сообщают о разрушениях в городе
- В Авдеевке идет бой: оккупанты начали наступление