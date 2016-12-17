"Их путь начинается с флага и герба "республики" в школах, а может закончиться "грузом 200" в новеньких "разгрузках" с георгиевской лентой - журналист о воспитании молодежи в "ДНР"

17.12.2016 14:25

Хотя на оккупированном Донбассе большинство уже наелось войной, в "ДНР" всегда найдут, кого одеть в камуфляж. Об этом в статье "Погружение в войну" на "Зеркале недели" пишет журналист и блогер Станислав Васин.



"В донецких маршрутках постоянно встречаешь курсантов в новеньких шинелях с блестящими золотыми пуговицами. Их глаза сверкают, как пуговицы — от гордости, что теперь они — курсанты военных лицеев "ВС ДНР", наследники героев обороны "республики", - пишет Васин.

"Их путь в строй начинается с флага и герба "республики" в холле каждой из школ. Иногда атрибуты "молодых государств" размещают повторно и на других этажах, чтобы, как выразился один из местных учителей, "не забыли, пока поднимутся на второй этаж". Их путь начинается со стенда "Выпускники школы — герои ДНР". С "урока гражданственности", с "пятиминутки", посвященной дню георгиевской ленты. С учебной программы, в которой — ничего, связанного с Украиной, даже география заканчивается Донецкой областью. С поощрительной поездки в Москву, Санкт-Петербург или Ростов (регулярные рейсы учащихся организовываются еще с 2015-го). С конкурсов "Лето Господне" и "Русский медвежонок". С соревнований по стрельбе и военно-патриотических игр, во время которых опытные старшие товарищи (иногда — в инвалидных колясках) расскажут, как правильно нажать на спусковой крючок", - отмечает журналист.

Так по нитке шьется эта шинель с фальшивыми золотыми пуговицами. Многие из тех, кому сегодня 15 лет, завтра легко станут в строй. Убежденные, что пополняют ряды "самых достойных", как убеждают их учителя в школах и динамики в торговых сетях. Никто не знает, кем они станут послезавтра. Разочарованными неулыбчивыми грузчиками. Или "грузом 200" в новеньких "разгрузках" с георгиевской лентой.