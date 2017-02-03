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Хуг призвал людей "в униформе и костюмах" прекратить боевые действия на Донбассе и отвести тяжелое вооружение
03.02.2017 13:55
В ОБСЕ призвали прекратить боевые действия в Авдеевке и отвести тяжелое вооружение. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве (скайп-включение), передает "ОстроВ".
"Это недавнее насилие вспыхнуло не спонтанно. Где-то определенные люди сознательно решили его начать. Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, будет задействовано еще больше людей, будет больше жертв, будет больше разрушенных домов, перед тем, как начнется настоящий гуманитарный и экологический кризисы, эти особы должны полностью изменить курс", - сообщил он.
Представитель ОБСЕ призвал все стороны прекратить боевые действия в Авдеевке и обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад.
"Эти люди, как в униформе, так и в костюмах, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести свои танки, минометы, артиллерию и РСЗО с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями, обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ для ремонтных бригад, а также перестать препятствовать работе СММ", - сказал Александр Хуг.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, призыв, ОБСЕ, обстрелы, военная техника, Александр Хуг
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