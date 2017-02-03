Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки

03.02.2017 08:15

За сутки в районе АТО боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.