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Архив - Донецкая область

Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки

03.02.2017 08:15
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Штаб АТО сообщил о погибших и раненых украинских военных за сутки

За сутки в районе АТО боевики 114 раз открывали огонь по украинским позициям. В результате обстрелов погибли 4 бойца ВСУ, 17 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.


Фото: https://www.stihi.ru/

Теги: Донбасс, война, потери, ВСУ
 
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