В больницах "ДНР" срочно выписывают пациентов и освобождают места для раненых боевиков

03.02.2017 13:10

Об этом в facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук .

"Руководство "ДНР" сообщило представителям медицинских заведений о дальнейшем обострении ситуации на линии фронта и введения в связи с этим дополнительных дежурств; в больницах "ДНР" ускорен процесс выписки пациентов из числа гражданского населения с целью освобождения койко-мест для раненых боевиков; в Донецкой областной травматологической больнице для них зарезервировано 200 мест (более 100 из них - уже заняты). В н.п. Ясиноватая, Донецк (западные районы) продолжаются обходы жилых домов представителями "полиции" и ЖКХ "ДНР", с рекомендациями всем жителям находиться в подвалах и бомбоубежищах. В Макеевке врачи всех уровней обязаны круглосуточно находиться на рабочем месте", -говорится в сообщении.