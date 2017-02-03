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В больницах "ДНР" срочно выписывают пациентов и освобождают места для раненых боевиков
Об этом в facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук .
"Руководство "ДНР" сообщило представителям медицинских заведений о дальнейшем обострении ситуации на линии фронта и введения в связи с этим дополнительных дежурств; в больницах "ДНР" ускорен процесс выписки пациентов из числа гражданского населения с целью освобождения койко-мест для раненых боевиков; в Донецкой областной травматологической больнице для них зарезервировано 200 мест (более 100 из них - уже заняты). В н.п. Ясиноватая, Донецк (западные районы) продолжаются обходы жилых домов представителями "полиции" и ЖКХ "ДНР", с рекомендациями всем жителям находиться в подвалах и бомбоубежищах. В Макеевке врачи всех уровней обязаны круглосуточно находиться на рабочем месте", -говорится в сообщении.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, рабочий день, дежа вю, ДНР, боевики, медики, обстрелы
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