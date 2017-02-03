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Архив - Донецкая область

В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)

03.02.2017 20:31
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В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)

Боевик одного из бандформирований "ДНР" задержан в районе проведения антитеррористической операции,  сообщает пресс-центр СБУ. 

"Житель Покровска Донецкой области по кличке «Седьмой» принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений. Он пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы", - говорится в сообщении. 

Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне боевиков, а также награды от главарей бандгруппировок. 

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. 

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении. 

Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются. 



Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, боевик, СБУ, задержание
 
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