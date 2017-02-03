В зоне АТО СБУ задержала очередного боевика "ДНР" (ВИДЕО)

03.02.2017 20:31

Боевик одного из бандформирований "ДНР" задержан в районе проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр СБУ.



"Житель Покровска Донецкой области по кличке «Седьмой» принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений. Он пытался попасть на мирные территории для решения личных вопросов, однако был задержан сотрудниками спецслужбы", - говорится в сообщении.



Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного носители с фото- и видеоматериалами о его участии в боях на стороне боевиков, а также награды от главарей бандгруппировок.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.



Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.



Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.



