Ходаковский объяснил, почему Захарченко не комментирует обострение на фронте, серьезные потери "армии ДНР" и массовых разрушения в городах "республики"

04.02.2017 15:51

Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, почему главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко никак не комментирует обострение за фронте, обстрел оккупированных городов и серьезные потери боевиков.

Отвечая на вопросы журналистов, Ходаковский отметил, что Захарченко просто «боится сказать лишнее», чтобы еще больше не скомпрометировать Россию в данном военном конфликте. По словам Ходаковского, Захарченко всегда говорит не сдержано и часто преувеличивает свои возможности, в то время, как в данной ситуации, нужно говорить обдуманно.

Поэтому сейчас, когда военный конфликт находится в стадии обострения, главарь боевиков выбрал выжидательную позиции и даже не пытается объяснить жителям «республики», что сегодня происходит в «ДНР».

Источник: "ДонПресс".