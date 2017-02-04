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Ходаковский объяснил, почему Захарченко не комментирует обострение на фронте, серьезные потери "армии ДНР" и массовых разрушения в городах "республики"
Экс-командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, почему главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко никак не комментирует обострение за фронте, обстрел оккупированных городов и серьезные потери боевиков.
Отвечая на вопросы журналистов, Ходаковский отметил, что Захарченко просто «боится сказать лишнее», чтобы еще больше не скомпрометировать Россию в данном военном конфликте. По словам Ходаковского, Захарченко всегда говорит не сдержано и часто преувеличивает свои возможности, в то время, как в данной ситуации, нужно говорить обдуманно.
Поэтому сейчас, когда военный конфликт находится в стадии обострения, главарь боевиков выбрал выжидательную позиции и даже не пытается объяснить жителям «республики», что сегодня происходит в «ДНР».
Источник: "ДонПресс".
Фото: newsonline24.com.ua/
Теги: Донбасс, война, Авдеевка, молчание, ДНР, обстрелы, Захарченко, Ходаковский
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