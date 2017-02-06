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Кремлевские СМИ случайно попались на фейке о главаре «ДНР»
06.02.2017 22:50
Российские пропагандистские СМИ снова отличились.
В этот раз конфуз произошел в связи с якобы обстрелом главаря террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко, пишет Обозреватель.
В понедельник, 6 февраля, ряд прокремлевских изданий сообщили о том, что Вооруженные силы Украины обстреляли кортеж боевика из минометов. В частности, об этом написали такие сайты, как "Звезда", "Комсомольская правда в России", "Эксперт", "Регнум" и т.д.
"Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики (ДНР)" Александр Захарченко попал под обстрел со стороны украинских силовиков. Два взрыва прогремели возле автомобиля, в котором он находился, в окрестностях Донецка", - говорилось в сообщениях.
Источник: from-ua.com
Теги: Донбасс, СМИ, ложь, Кремль, ДНР
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