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Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района
Пять лет лишения свободы получили за антиукраинские призывы в социальной сети двое жителей Славянского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Славянский горрайонный суд Донецкой области признал двух жителей Донецкой области виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое жителей Славянского района, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп.
"Преследуя цель изменить территорию границ и государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации «ДНР» и «ЛНР», они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера", - говорится в сообщении.
Преступная деятельность фигурантов была прекращена в апреле 2015 года сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры их арестовали.
В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.
Оба сторонника "русского мира" получили по 5 лет лишения свободы.
Источник: ostro.org
Теги: Донбасс, тюрьма, ВКонтакте
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