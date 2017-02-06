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Архив - Донецкая область

Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района

06.02.2017 15:05
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Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района

Пять лет лишения свободы получили за антиукраинские призывы в социальной сети двое жителей Славянского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

Славянский горрайонный суд Донецкой области признал двух жителей Донецкой области виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 

Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое жителей Славянского района, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп. 

"Преследуя цель изменить территорию границ и государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации «ДНР» и «ЛНР», они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера", - говорится в сообщении. 

Преступная деятельность фигурантов была прекращена в апреле 2015 года сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры их арестовали. 

В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении. 

Оба сторонника "русского мира" получили по 5 лет лишения свободы. 

 

Источник:  ostro.org



Теги: Донбасс, тюрьма, ВКонтакте
 
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