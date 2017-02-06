Пять лет тюрьмы получили за антиукраинские призывы в "ВКонтакте" двое жителей Славянского района

06.02.2017 15:05

Пять лет лишения свободы получили за антиукраинские призывы в социальной сети двое жителей Славянского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Славянский горрайонный суд Донецкой области признал двух жителей Донецкой области виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое жителей Славянского района, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети «Вконтакте» несколько групп.



"Преследуя цель изменить территорию границ и государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации «ДНР» и «ЛНР», они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера", - говорится в сообщении.



Преступная деятельность фигурантов была прекращена в апреле 2015 года сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры их арестовали.



В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении.



Оба сторонника "русского мира" получили по 5 лет лишения свободы.

Источник: ostro.org