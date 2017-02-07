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Архив - Донецкая область

ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе

07.02.2017 09:11
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ОБСЕ зафиксировал тысячи новых воронок на Донбассе

В районе Авдеевки и Ясиноватой были обнаружены тысячи новых воронок. Об этом по данным воздушного наблюдения сообщается в отчете миссии ОБСЕ за 6 февраля.

Как отмечается в отчете самое большое число мест разрывов было зафиксировано на участке, который пролегает ориентировочно в 2–3 км от шахты «Бутовка» и в направлении «промзоны», западнее автодороги М04. 

«По данным воздушного наблюдения участок в районе «промзоны» 28 января был весь покрыт снегом. В то же время материалы воздушного наблюдения за 1 февраля показали большое количество черных мест на этом участке от разрывов. Высокая концентрация мест разрывов также наблюдалась на следующих участках: в «промзоне» и на восточной, юго‑восточной, южной и юго‑западной окраинах Авдеевки; от шахты «Бутовка» и в направлении подконтрольных «ДНР» с. Спартак (9 км к северу от Донецка), с. Яковлевка (10 км к северу от Донецка) и пос. Минеральное (10 км к северо-востоку от Донецка); от «промзоны» и в направлении Донецкой фильтровальной станции; а также в окрестностях Крытой Балки», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что новые места разрывов также были сосредоточены в одном из жилых районов Авдеевки и сразу за чертой города на запад. 

По данным воздушного наблюдения за 1 февраля также видны новые места разрывов вокруг Донецкого аэропорта.

 


Фото: ua.korrespondent.net/

Теги: Донбасс, Авдеевка, Ясиноватая, ОБСЕ, ворон, шахта Бутовка
 
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