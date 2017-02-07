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Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин

07.02.2017 10:29
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Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин

Глава МИД подчеркнул, что состояние войны, введение военного положения и российская агрессия – разные понятия.

Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил, что в случае обострения ситуации на Донбассе в Украине может быть введено военное положение. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV, пишет "Тиждень".

При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение может быть введено.

"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", – сказал он.


Фото: www.62.ua/

Теги: Украина, Донбасс, война, военное положение, Павел Аверин
 
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