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Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин
07.02.2017 10:29
Глава МИД подчеркнул, что состояние войны, введение военного положения и российская агрессия – разные понятия.
Министр иностранных дел Павел Климкин не исключил, что в случае обострения ситуации на Донбассе в Украине может быть введено военное положение. Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV, пишет "Тиждень".
При этом он добавил, что отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но военное положение может быть введено.
"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", – сказал он.
Фото: www.62.ua/
Теги: Украина, Донбасс, война, военное положение, Павел Аверин
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