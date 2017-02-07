В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО)

07.02.2017 16:38

При проверке, в пустом вагоне поезда была найдена ржавая граната Ф-1 в собранном состоянии с подрывателем.

Опасную находку обнаружили в пустом вагоне на территории Харьковского вагонного участка "Южная железная дорога" 6 февраля. Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области.

Эвакуация не проводилась.

Гранату и взрыватель правоохранители направили на исследование.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.