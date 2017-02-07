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Архив - Донецкая область

В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО)

07.02.2017 16:38
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В поезде "Бахмут-Харьков" обнаружили боевую гранату (ФОТО)

При проверке, в пустом вагоне поезда была найдена ржавая граната Ф-1 в собранном состоянии с подрывателем.

Опасную находку обнаружили в пустом вагоне на территории Харьковского вагонного участка "Южная железная дорога" 6 февраля. Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области.

Эвакуация не проводилась.

Гранату и взрыватель правоохранители направили на исследование.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.


Фото: https://www.057.ua/

Теги: Донбасс, поезд, граната, Бахмут
 
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