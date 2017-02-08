Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение

08.02.2017 15:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение

К раненому в Авдеевке фотожурналисту возвращается зрение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет 112.
Александр Мотузяник прокомментировал состояние раненого в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофер Нанна:
"В г. Днепре продолжается лечение раненого в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофера Нанна. К нему постепенно возвращается зрение. Сейчас правым глазом Кристофер видит 90%, левый глаз, который был наиболее поврежден, начал реагировать на свет", - отметил Мотузяник.
Напомним, 2 февраля в результате обстрела Авдеевки пострадал британский фотограф Кристофер Нанн.
Фотограф получил травму левого глаза и был эвакуирован в 66-й военный госпиталь, откуда после осмотра его доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре.
По словам одного из врачей, Кристофер находился возле окна во время минометного обстрела, в результате чего получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение правого века и ранение грудной клетки.
Кристофер Нанн приехал в Донбасс зимой 2014 года и с тех пор документировал как военные действия, так и жизнь мирного населения региона.



Теги: Донбасс, Авдеевка, зрение, ранение, журналист
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх