К раненому в Авдеевке британскому фотожурналисту возвращается зрение

08.02.2017 15:09

К раненому в Авдеевке фотожурналисту возвращается зрение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет 112.

Александр Мотузяник прокомментировал состояние раненого в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофер Нанна:

"В г. Днепре продолжается лечение раненого в Авдеевке британского фотожурналиста Кристофера Нанна. К нему постепенно возвращается зрение. Сейчас правым глазом Кристофер видит 90%, левый глаз, который был наиболее поврежден, начал реагировать на свет", - отметил Мотузяник.

Напомним, 2 февраля в результате обстрела Авдеевки пострадал британский фотограф Кристофер Нанн.

Фотограф получил травму левого глаза и был эвакуирован в 66-й военный госпиталь, откуда после осмотра его доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в Днепре.

По словам одного из врачей, Кристофер находился возле окна во время минометного обстрела, в результате чего получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение правого века и ранение грудной клетки.

Кристофер Нанн приехал в Донбасс зимой 2014 года и с тех пор документировал как военные действия, так и жизнь мирного населения региона.