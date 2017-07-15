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Архив - Донецкая область

В Авдеевке нардеп Евгений Дейдей получил осколочное ранение от снаряда

15.07.2017 08:51
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В Авдеевке нардеп Евгений Дейдей получил осколочное ранение от снаряда

Нардеп Евгений Дейдей получил ранение Авдеевке. Об этом сообщили 112.ua в пресс-службе полка "Киев".

По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 кал.в ногу. Сейчас он в больнице.



Теги: Донбасс, Авдеевка, ранение, нардеп
 
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