В Авдеевке нардеп Евгений Дейдей получил осколочное ранение от снаряда

15.07.2017 08:51

Нардеп Евгений Дейдей получил ранение Авдеевке. Об этом сообщили 112.ua в пресс-службе полка "Киев".

По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 кал.в ногу. Сейчас он в больнице.