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КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками
08.02.2017 13:04
Контрольный пост «Марьинка» обстреляли вчера вечером незаконные вооруженные формирования. Обстрелы боевики вели из временно неподконтрольной территории - из населенного пункта Александровка, сообщает 62.
Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту «Марьинка», где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось за несколько десятков метров от блокпоста, сообщает Пограничная служба Украины..
В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.
Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, КПВВ
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- Появилось первое видео с места гибели боевика "Гиви" (ВИДЕО)10:30
- В Мариуполе арестованы патологоанатомы10:20
- В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов 10:00
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