КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками

08.02.2017 13:04

Контрольный пост «Марьинка» обстреляли вчера вечером незаконные вооруженные формирования. Обстрелы боевики вели из временно неподконтрольной территории - из населенного пункта Александровка, сообщает 62.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту «Марьинка», где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось за несколько десятков метров от блокпоста, сообщает Пограничная служба Украины..

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.