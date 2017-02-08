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Архив - Донецкая область

КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками

08.02.2017 13:04
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КПВВ "Марьинка" был обстрелян боевиками

Контрольный пост «Марьинка» обстреляли вчера вечером незаконные вооруженные формирования. Обстрелы боевики вели из временно неподконтрольной территории - из населенного пункта Александровка, сообщает 62.

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов по блокпосту «Марьинка», где несут службу пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил. Несколько гранат разорвалось за несколько десятков метров от блокпоста, сообщает Пограничная служба Украины..

В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.



Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, КПВВ
 
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