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В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов
Боевики т.н. "ДНР" обстреляли силы АТО из миномётов и артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали позиции около Луганского. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.
На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов боевики обстреливали позиции около Талаковки, Марьинки, Чермалыка и Гнутово. Из минометов террористы вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по укрепленным районам около Водяного, Павлополя, Лебединского, Широкино и Березового. Вблизи Павлополя огонь вел БТР противника, а в районе Марьинки - снайпер.
На Луганском направлении террористы обстреливали позиции в районе Крымского из 122- миллиметровой артиллерии. Из минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку. По позициям около Новотошковского "работала" БМП боевиков.
В общем зафиксировано 89 обстрелов. Трое украинских военных ранены, трое - травмированы.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, обстрелы, террористы
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