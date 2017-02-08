В районе Мариуполя террористы стреляли из минометов

08.02.2017 10:00

Боевики т.н. "ДНР" обстреляли силы АТО из миномётов и артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали позиции около Луганского. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по украинским позициям огонь вел танк. По Луганскому и Верхнеторецкому- БМП.

На Мариупольском направлении из артиллерии и минометов боевики обстреливали позиции около Талаковки, Марьинки, Чермалыка и Гнутово. Из минометов террористы вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по укрепленным районам около Водяного, Павлополя, Лебединского, Широкино и Березового. Вблизи Павлополя огонь вел БТР противника, а в районе Марьинки - снайпер.

На Луганском направлении террористы обстреливали позиции в районе Крымского из 122- миллиметровой артиллерии. Из минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку. По позициям около Новотошковского "работала" БМП боевиков.

В общем зафиксировано 89 обстрелов. Трое украинских военных ранены, трое - травмированы.

Источник 0629.com.ua