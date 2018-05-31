Неспокойные сутки на Донбассе: двое защитников Украины стали жертвами циничных провокаций боевиков

31.05.2018 09:22

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил констатировал тяжелые боевые столкновения между Вооруженными силами Украины и гибридной армией России.

За прошедшие сутки, 30 мая, в районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается напряженной из-за провокаций боевиков "ЛДНР", передает "Диалог.UA".

Согласно данным ООС, боевые действия продолжались во всех направлениях. К сожалению, в результате боевых действий двое украинских защитников получили ранения.

Известно, что раненых бойцов АТО немедленно эвакуировали в госпиталь, на данный момент их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, российско-оккупационные войска понесли потери за прошедшие сутки. В частности, двух оккупантов удалось уничтожить,четверо были ранены. В течение ночи текущих суток, 31 мая, продолжались бои с применением только стрелкового оружия.